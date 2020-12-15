Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yöntemleri şoke etti 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
İSTANBUL

Yöntemleri şoke etti: 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bankadan arıyoruz hesabınızdan para çekildi" diyerek telefonla aradıkları vatandaşların hesap bilgilerini ele geçiren ve bu yöntemle 2 milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında vatandaşları telefonla dolandıran şebekeyi takibe aldı. Şebeke üyelerinin vatandaşları banka müşteri hizmetleri temsilcisi gibi arayarak "Hesabınızdan para çekildi" ifadeleriyle kandırdığı ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini belirlendi.

Tüm uyarılara rağmen FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi
GÜNDEM
Tüm uyarılara rağmen FETÖ yalanıyla dolandırdılar: 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi

EFT yaparak çalmışlar

Şebekenin mağdurların hesaplarından kendi elemanlarına EFT yaparak yaklaşık 2 milyon TL haksız gelir elde ettiği tespit edildi. Aynı yöntemle 29 şüpheliyi dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar
GÜNDEM
Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar


  • Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri 23 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla’da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tapuda 'dublör'lü vurgun: Ustaca yapılan makyajla sahte kişi mülk sahibine benzetiliyor
GÜNDEM
Tapuda 'dublör'lü vurgun: Ustaca yapılan makyajla sahte kişi mülk sahibine benzetiliyor

12 kişi serbest bırakıldı

Yapılan soruşturma neticesinde zanlılara yardım ettiği tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı.
İfadeleri alınan 25 zanlı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 7’si ev hapsi, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Beklenenadım bugün atılıyor

Beklenen
adım bugün atılıyor

​Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat kuruluyor.
Tuzlada koca vahşeti

Tuzla'da koca vahşeti

Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi hayatını kaybetti.
Emeklilikikramiyesi müjdesi

Emeklilik
ikramiyesi müjdesi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu.

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Asgari ücrette<br>ikinci tur

Asgari ücrette
ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.