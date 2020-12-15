Yöntemleri şoke etti: 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Hayat

Öksürüğe ne iyi gelir: Öksürük nasıl geçer?

Öksürük, yabancı partiküllerin, mikropların, tahriş edici maddelerin, sıvıların ve mukusun boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan istemli veya istemsiz bir mekanizmadır. Kış mevsimi ile birlikte kendini daha fazla göstermeye başlayan öksürüğe ne iyi gelir: Öksürük nasıl geçer?