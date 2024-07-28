Soykırımı alkışlayan alçaklar: Tarih bunu da yazacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanması uluslararası hukukçular ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini çileden çıkardı. ABD'li uluslararası hukukçu ve eski BM İnsan Hakları Yetkilisi Craig Mokhiber, sosyal medya platformu X'teki hesabı aracılığıyla Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde çekilen fotoğrafı ile Adolf Hitler'in yandaşları arasında çekilmiş fotoğrafını yan yana koyarak, "Tarih her şeyi yazıyor" notunu paylaştı. Mokhiber'in mesajını yanıtlayan BM Raportörü Francesca Albanese de gönderiye yorum olarak, "Tam da bugün bunu düşünüyordum" diye yazdı. Albanese'nin cevabı, İsrail ve onun en başta gelen iki destekçisi ABD ve Almanya'yı harekete geçirdi.





ABD: GÖREVİNDE DURAMAZ

İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı yönelttiği sert eleştirilerle bilinen Albanese'nin X'teki mesajına tepki gösteren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Lindha- Thomas Greenfield, mesajı anti-semitizm şeklinde değerlendirerek, "İnsan haklarını desteklemekle görevli BM yetkililerinin anti-semitik tavırlarına yer yok. ABD olarak, Albanese'nin bu tavrını kesinlikle tasvip etmediğimizi vurgularken kendisinin bu görevi sürdürmek için elverişli olmadığını düşündüğümüzü bildirmek istiyoruz" diyerek Albanese'nin görevinden alınmasını istedi.





ALMANYA ERİŞİM YASAĞI GETİRDİ

Albanese'nin mesajı, Almanya'yı da harekete geçirdi. Mesajın altına yorum yazan Alman kullanıcılar, BM Raportörüne ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Craig Mokhiber ise hakaretleri yanıtlayarak, "Bu tür durumlarda genellikle Alman trollerin harekete geçtiğini ve utanmazca yaklaşık 40 bin insanı katleden savaş suçlusu bir lideri savunduğunu" dile getirdi. Hamzajazaeri adlı bir diğer kullanıcı ise Almanya'da yaşadığını ve bir süre sonra Mokhiber'in mesajına erişim yasağı uygulanmaya başlandığını görsel paylaşarak teyit etti.





İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

Mokhiber'in yayınladığı mesaja tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, Albanese'yi BM'deki görevini bir kalkan gibi kullanarak "Holokost'un anısını suistimal etmek", "Nefret yaymak" ve "Anti-semitizm" yapmakla suçladı. Albanese ise İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına karşı geri adım atmadı. Açıklamayı alıntılayan Albanese, "Holokost'un anısı dünyadaki vicdanlı insanlar sayesinde duruyor. Kurumsal bağırışlarınız ve seçici öfkeniz nihayet harekete geçen uluslararası adaleti durduramayacak" diyerek İsrail'e karşı UCM ve UAD'de işletilen hukuki sürece vurgu yaptı.





SOYKIRIMA KARŞI DİK DURUŞ

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 39 bini aşarken yaralı sayısı ise 90 bine yaklaştı. Gazze'deki Filistinlilere insani yardım, sağlık malzemesi ve yakıt ulaştırılmasını engelleyen İsrail'e, BM platformlarından en sert tepki gösterenlerden biri Francesca Albanese olmuştu. İsrail'in 27 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir çadır kenti vurarak yüzlerce Filistinliyi öldürmesini "Soykırım" olarak niteleyen Albenese, İsrail'in hesap vermekten kaçmasının engellenmesi için dünyaya çağrı yapmıştı.





Golan’a gerilimi artıran saldırı

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 11 kişi öldü. Dün akşam saatlerinde bölgedeki bir futbol sahasına isabet eden roketler sonucu 11 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeden alarm sesleri yükseldi, İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için bölgeye helikopter yönlendirdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir yerleşkeye katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi, ancak Mecdel Şems'in ismi zikredilmedi. İsrail, saldırıya ilişkin Lübnan Hizbullah’ını suçlarken, Hizbullah, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.





İSRAİL, HİZBULLAH’A KARŞILIK VERECEK

Golan Tepeleri’ndeki saldırı, geniş kapsamlı çatışma senaryolarını yeniden gündeme getirdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildiği ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu, saldırı nedeniyle mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle saldırıyı görüştüğü kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getirerek güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ve "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.



