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POLİTİKA

Süleyman Soylu'ya akıllı ol diyen şahıs hakkında soruşturma başladı - Soyluya akıllı ol diyen adam kim

Soylu'ya 'akıllı ol' demişti: Hukuki süreç başladı

Trabzon Havalimanı'nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” diye seslenen şahıs hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Bakan Soylu ve Trabzon'daki provokatör.
Bakan Soylu ve Trabzon'daki provokatör.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede söz konusu şahsın CHP İl Yönetimi, İl Başkanı ve Milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki CHP Belediye Başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edildi.

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” diyen M.A.S. isimli şahıs hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Bakan Soylu, Trabzon Havalimanı çıkışında bir provokatörün sözlerine maruz kalmıştı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon'da, Havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu hedef alarak ‘Akıllı Ol’ diyerek provakasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Provakasyonu Soylu’nun yaptığı, Soylu'ya Akıllı Ol diyen kişiyi tanımıyoruz’ şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, İl Başkanı ve Milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP Belediye Başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’na yönelik olarak kullanmış olduğu ‘Akıllı Ol Soylu’ şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır."

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