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Sözde askerlere 340 yıl istendi: 'Ay Yıldız' diyerek dolandırdılar

Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde kendilerini emekli asker, gazi ve MİT mensubu olarak gösterip dolandırıcılık yapan organize suç örgütü çökertildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:29 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Savcılık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede suç örgütü lideri C.Ç. ve beraberindeki 7 sanık hakkında 340 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

YENİ İŞ VAADETTİLER

20 mağdurun olduğu dosyada aileleri, çocukları çocuklarını işe sokma vaadiyle dolandırdı. Aileleri bu iş için para vermeye ikna eden çete üyelerinin bir süre sonra tehdit ve şantajla yıldırdığı belirtildi. Mağdurların şikayeti üzerine başlatılan çalışmanın ardından çeteye ulaşan güvenlik güçleri, mağdur kişilerin ise tehdit edilerek susturulduğunu belirledi. Mağdurların ifadesini alan savcılık örgütte yer alan sözde asker ve emekli kamu görevlilerinin foyasını ortaya çıkardı.

SİYASİLERLE FOTOĞRAF

“Ay Yıldız Teşkilatı” adı altında dernek kuran şebeke üyeleri, önce toplumsal güven kazanabilmek için siyasiler ve bürokratlarla fotoğraflar paylaştı. Türkiye genelinde organize oldukları algısını oluşturan şüpheliler kişileri etkilemek için sahte kurum ve kuruluşlara ait isim ve kimlikler de kullandı.

ADALET ANITINI YAKMIŞTI

Örgüt adını ilk kez önceki yıl Ş.Ç. isimli kişinin Edirne Uzunköprü’de adalet anıtını yakması ile duyuldu. Söz konusu eylemi Ş.Ç. isimli kişinin örgüte girebilmek için yaptığı ancak sonrasında örgütün Whatsapp listesinden çıkarıldığı bildirildi. Mağdurları kimi zaman cezaevindeki bir yakınını kurtarmak kimi zaman ise çocuklarını işe sokma bahanesiyle ağlarına düşüren şüphelilerin, 23 farklı yöntemle hareket ettiği tespit edildi. Örgütün mağdurları toplamda 2,5 milyon TL zarara uğrattığı belirtildi.



#Dolandırıcılık
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