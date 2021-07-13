Sprey boyalı vandallar tarihi manastırı tahrip etti

Medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi doğal güzelliklerinin yanında tarihi dokusu ile de yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği bölgelerden birisi oldu.

Bölgede bulunan birçok yer altı şehri, kilise ve manastırın yer aldığı Erdemli Mahallesi’nde 10'uncu yüzyıla ait Bizans dönemi Saray Manastırı kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

DHA

Hristiyanlığın ilk dönemlerde yapılan manastırın restore edilerek turizm kazandırılmasını isteyen Erdemli mahalle muhtarı Ahmet Çavuş "Erdemli mahallemiz birçok tabi güzelliğin yanında tarihi de mekanlara da sahiptir. Bu tarihi mekanlardan birisi olan Büyük Saray Manastırı bazı kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

REKLAM

DHA

Yine bu tarihi yapı içerisinde yakılan ateş nedeniyle her yer is lekesi oldu. Kaymakamlığımızın defalarca tedbir almasına rağmen tahrip devam etti. Birçok yerli ve yabancı turistin geldiği bu tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

DHA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bölgenin sit alanının ilan edildiği ilerleyen dönemlerde bölgenin restorasyon çalışması için restorasyon ve konservasyon planına dahil edileceği ifade edildi.