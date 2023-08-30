Su kesintisi kapıda

Marmara Bölgesi’nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yaklaşık 3 yıldan sonra yüzde 30’un altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 23 Ağustos’ta yüzde 31,57 olan barajlardaki doluluk dün itibarıyla yüzde 29,78’e kadar geriledi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.





PABUÇDERE’DE DOLULUK YÜZDE 3

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 19,23, Terkos’ta yüzde 15,97, Sazlıdere’de yüzde 14,38, Alibey’de yüzde 12,64, Büyükçekmece’de yüzde 9,16, Ömerli’de yüzde 62,62, Darlık’ta yüzde 44,37, Elmalı’da yüzde 19,67, Pabuçdere’de yüzde 3,84 ve Kazandere’de yüzde 9,35 olarak ölçüldü. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 258 milyon 68 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2023’te 525 milyon metreküp su alındı.





TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ

İstnbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul’a su sağlaya barajlarda su açığının kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi’nin eylülden beri su alamadığını belirten Özdemir, “Bu durum barajlardaki doluluk oranı düşürdü. Yeşilçay ve Melen’den şu ana kadar 525 milyon metreküp su çekildi. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz.” diye konuştu. Özdemir, İstanbul’un barajlarının artık alarm verdiğini vurgulayarak, “Barajlardaki su seviyesi artık tehlike sınırını geçti. Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı. İstanbul’un nüfusu çok yüksek. Bu nüfusu bu barajlar kaldırmaz. El Nino ve iklim değişikliği, yağışların azalmasının en büyük göstergesi. Artık tedbirlerin alınması lazım. Artık yağmur suyunun biriktirilmesi şart.” değerlendirmesinde bulundu. İSKİ de dün barajlarda hızla düşen doluluğa karşı bahçe ve sulamayı yasaklamıştı.



