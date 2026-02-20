Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Su seviyesi 25 santimetre yükseldi: Eğirdir Gölü yeniden birleşti

Su seviyesi 25 santimetre yükseldi: Eğirdir Gölü yeniden birleşti

13:4120/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Eğirdir Gölü'nde sevindiren manzara
Eğirdir Gölü'nde sevindiren manzara

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerek ikiye bölünen Isparta'daki Eğirdir Gölü, son günlerde etkili olan yağışlarla 25 santimetre yükselerek yeniden birleşti.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, Eğirdir Gölü havzasında son yağışların gölün düşüş trendini tersine çevirdiğini söyledi.

Uzunmehmetoğlu, son yağışlar ve su girişleriyle birlikte Eğirdir Gölü'nde yaklaşık 25 santimetrelik bir yükselme olduğunu belirterek, "Bu artış, yaklaşık 115 milyon metreküp suya tekabül etmekte. Şu anda gölün su kotu yaklaşık 913,50 seviyelerinde." bilgisini verdi.

Gölün geçen yıl 9 Eylül'de ikiye bölündüğünü hatırlatan Uzunmehmetoğlu, bu artışla hidrolik bağlantının yeniden sağlanarak Eğirdir'in artık iki ayrı göl formunda olmadığını vurguladı.

Göldeki su kritik seviyenin altında

"Bu durum ekosistemin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir veri." diyen Uzunmehmetoğlu, son yağışların göle taze su girişi sağlayarak bölge halkının da yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların suyu bilinçli kullanmasının önemine vurgu yapan Uzunmehmetoğlu, "Halen Eğirdir Gölü için belirlenmiş kritik seviyenin yaklaşık 1,2 metre kadar altındayız. Yaz aylarında gerçekleşebilecek sıcaklık artışları, buharlaşma ve suya olan talep nedeniyle yükseliş trendi tekrar terse dönebilir." diye konuştu.



#Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu
#Eğirdir Gölü
#Isparta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sınav sonuçları 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?