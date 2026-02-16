Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Şubat yağışları barajlara yaradı

Şubat yağışları barajlara yaradı

Merve Safa Akıntürk
04:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin ana havzalarındaki büyük barajlara gelen su miktarı şubat başında dikkat çekici biçimde arttı.

Ocak sonuna kadar günlük 80–120 milyon metreküp seviyesinde seyreden girişler, ayın son haftasında hızla yükseldi. 8 Şubat 2026 itibarıyla bazı günlerde 350–400 milyon metreküp aralığına ulaşıldı.

SON 6 YILIN EN GÜÇLÜ AKIŞI

Uzun yıllar ortalamasında (2020–2025) şubatın ilk haftasında 180–220 milyon metreküp olan günlük akış, bu yıl belirgin şekilde aşıldı. Min–maks bandının üst sınırına yaklaşan veriler, son altı yılın en güçlü akışlarından birine işaret ediyor.

ENERJİDE KAYDA DEĞER RAHATLAMA

30 günlük hareketli ortalama da artışı doğruluyor. Ocak ortasında 120–130 milyon metreküp düzeyinde olan ortalama, şubat başında 180–200 milyon metreküpe yükseldi. Bu tablo, kısa süreli bir yağıştan ziyade haftalara yayılan bir su girişine işaret ediyor. Veriler; Keban, Deriner, Dicle, Alpaslan-1, Altınkaya ve Hasan Uğurlu başta olmak üzere ana havza barajlarını kapsıyor. Hidroelektrik üretimde kritik rol oynayan bu barajlara gelen su miktarındaki artış, enerji üretim potansiyelinde kayda değer bir rahatlama sağlıyor. Öte yandan uzmanlar, artışın kalıcılığının önümüzdeki aylardaki yağış rejimine bağlı olduğunu vurguluyor.



#Yağış
#Baraj
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE