Şubat yağışları barajlara yaradı

Uzun yıllar ortalamasında (2020–2025) şubatın ilk haftasında 180–220 milyon metreküp olan günlük akış, bu yıl belirgin şekilde aşıldı. Min–maks bandının üst sınırına yaklaşan veriler, son altı yılın en güçlü akışlarından birine işaret ediyor.

30 günlük hareketli ortalama da artışı doğruluyor. Ocak ortasında 120–130 milyon metreküp düzeyinde olan ortalama, şubat başında 180–200 milyon metreküpe yükseldi. Bu tablo, kısa süreli bir yağıştan ziyade haftalara yayılan bir su girişine işaret ediyor. Veriler; Keban, Deriner, Dicle, Alpaslan-1, Altınkaya ve Hasan Uğurlu başta olmak üzere ana havza barajlarını kapsıyor. Hidroelektrik üretimde kritik rol oynayan bu barajlara gelen su miktarındaki artış, enerji üretim potansiyelinde kayda değer bir rahatlama sağlıyor. Öte yandan uzmanlar, artışın kalıcılığının önümüzdeki aylardaki yağış rejimine bağlı olduğunu vurguluyor.