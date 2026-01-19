Suça sürüklenen çocuklar için 'erken uyarı sistemi’ gündemde

TBMM'de çocukların suça sürüklenmesini önlemek için oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, konuya ilişkin bakanlıklar arasında koordinasyon çalışmalarına da devam ediliyor. Komisyonun hazırlayacağı rapora paralel olarak tamamlanacak mevzuat değişikliklerinde bakanlıkların önerilerinin de dikkate alınacağı belirtiliyor. Yapılan toplantılarda, suça sürüklenmenin önüne geçilmesi için "erken uyarı sisteminin kurulması" ve "önleyici mekanizmaların güçlendirilmesini" sağlayacak bir modele geçilmesi görüşü öne çıktı.





Edinilen bilgiye göre, yürütülen hazırlıkların merkezinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜİK verilerinin entegre edilmesi yer alıyor. Bu kapsamda, farklı kurumların elindeki idari verilerin ortak bir sistem altında toplanarak risk altındaki çocuklar adli sürece girmeden izlenecek.

Mevcut uygulama çocukları koruyamıyor

Bakanlıklar arasında yapılan koordinasyon toplantılarında, mevcut uygulamaların çocukları adli sürece girmeden önce korumakta yetersiz kaldığı değerlendirmesi öne çıktı. Meclis'te milletvekilleri ve kurum temsilcilerinin de katıldığı komisyon toplantılarında ise çocukların suça sürüklenmesine yol açan yoksulluk, okul terkleri, aile yapısı ve ebeveyn işsizliği gibi risk alanlarının daha erken aşamada tespit edilmesine imkân tanıyacak yeni bir çerçeve üzerinde durulduğu belirtildi.

Suç geçmişi olan ailelere özel program

Öte yandan bakanlıklar arasında yapılan koordinasyon görüşmelerinde, özellikle ailede suç geçmişi bulunan çocukların suça sürüklenme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle, bu gruba yönelik özel sosyal destek ve izleme programlarının gündeme alınması bekleniyor. Mevcut durumda kurumlar arası veri paylaşımının sınırlı olması da müdahaleyi geciktiren temel sorunlardan biri olarak değerlendirildi.

Okul temelli sosyal destek planı

Okuldan kopan çocukların suça sürüklenme ihtimalinin arttığına işaret edilerek, dezavantajlı bölgelerde rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, okul temelli sosyal desteklerin artırılması ve okul çevresi güvenliğinin önceliklendirilmesi yönünde görüş bildirildi.

Yasal tedbirler etkin hâle getirilmeli

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında öngörülen danışmanlık, eğitim ve aileye teslim gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulamada daha etkin hâle getirilmesi için hazırlık yapılması gerektiği ifade edildi.



