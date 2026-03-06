Suça sürüklenen çocuklara yeni hizmet modeli

Buna göre kanunda yer alan “Çocuk Destek Merkezi” tanımı, hizmet sunumundaki dönüşüme paralel olarak “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi” şeklinde yeniden düzenlenecek. Düzenleme ile suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal risklerle karşılaşan veya refakatsiz çocukların rehabilitasyonu; yaş, cinsiyet ve psikososyal ihtiyaçlara göre ayrıştırılmış, travma odaklı ve uzmanlaşmış bir bakım modeliyle yürütülecek. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi bağımsız bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanacak. Böylece risk altındaki çocukların uygun hizmet modeline daha hızlı yönlendirilmesi hedefleniyor.