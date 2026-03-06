Suça sürüklenen çocuklara yeni hizmet modeli

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmet modelini güçlendiren düzenlemeler yapılacak.
Buna göre kanunda yer alan “Çocuk Destek Merkezi” tanımı, hizmet sunumundaki dönüşüme paralel olarak “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi” şeklinde yeniden düzenlenecek. Düzenleme ile suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal risklerle karşılaşan veya refakatsiz çocukların rehabilitasyonu; yaş, cinsiyet ve psikososyal ihtiyaçlara göre ayrıştırılmış, travma odaklı ve uzmanlaşmış bir bakım modeliyle yürütülecek. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi bağımsız bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanacak. Böylece risk altındaki çocukların uygun hizmet modeline daha hızlı yönlendirilmesi hedefleniyor.
KORUYUCU AİLE MODELLERİ
Düzenleme ile çocukların mümkün olduğunca aile ortamında desteklenmesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek ile Koruyucu Aile modelleri de kanunda tanımlanıyor. Ayrıca bakanlığa bağlı kuruluşlarda güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Merkezi İzleme Sistemi kurulmasına yönelik altyapı oluşturulacak.
KADINLARA DESTEK
Kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve beraberlerindeki çocuklara yönelik ekonomik destek mekanizmasına da yasal dayanak getiriliyor. Konukevlerinde kalan kadınlara harçlık verilmesi ve ödeme usullerinin belirlenmesi öngörülüyor.
ÇOCUKLARA ÖZEL KORUMA
İnsan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve fuhuş gibi suçlardan hüküm giyen kişiler çocuklarla doğrudan temas gerektiren alanlarda çalışamayacak. Yasak; okullar, kreşler, yurtlar, çocuk kulüpleri, spor tesisleri ve benzeri kurumları kapsayacak.