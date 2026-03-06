Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Suça sürüklenen çocuklara yeni hizmet modeli

Suça sürüklenen çocuklara yeni hizmet modeli

Oğuzhan Ürüşan
04:006/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmet modelini güçlendiren düzenlemeler yapılacak.

Buna göre kanunda yer alan “Çocuk Destek Merkezi” tanımı, hizmet sunumundaki dönüşüme paralel olarak “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi” şeklinde yeniden düzenlenecek. Düzenleme ile suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal risklerle karşılaşan veya refakatsiz çocukların rehabilitasyonu; yaş, cinsiyet ve psikososyal ihtiyaçlara göre ayrıştırılmış, travma odaklı ve uzmanlaşmış bir bakım modeliyle yürütülecek. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi bağımsız bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanacak. Böylece risk altındaki çocukların uygun hizmet modeline daha hızlı yönlendirilmesi hedefleniyor.

KORUYUCU AİLE MODELLERİ

Düzenleme ile çocukların mümkün olduğunca aile ortamında desteklenmesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek ile Koruyucu Aile modelleri de kanunda tanımlanıyor. Ayrıca bakanlığa bağlı kuruluşlarda güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Merkezi İzleme Sistemi kurulmasına yönelik altyapı oluşturulacak.

KADINLARA DESTEK

Kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve beraberlerindeki çocuklara yönelik ekonomik destek mekanizmasına da yasal dayanak getiriliyor. Konukevlerinde kalan kadınlara harçlık verilmesi ve ödeme usullerinin belirlenmesi öngörülüyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL KORUMA

İnsan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve fuhuş gibi suçlardan hüküm giyen kişiler çocuklarla doğrudan temas gerektiren alanlarda çalışamayacak. Yasak; okullar, kreşler, yurtlar, çocuk kulüpleri, spor tesisleri ve benzeri kurumları kapsayacak.




#Toplum
#Suç
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı