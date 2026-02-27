Okullarda bağımlılık taraması yapılacak

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlere ve hükümlülere yönelik iki yeni uygulamayı hayata geçiriyor. TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle 12-18 yaş aralığını kapsayan adölesan dönemin risk altında olduğunu vurguladı. Memişoğlu, bu yaş grubunda tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkların arttığına dikkat çekerek erken müdahalenin önemine işaret etti.

ORTAOKUL VE LİSELERDE TARAMA

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ortaokul ve liselerde bağımlılık tarama ve danışmanlık modeli uygulanacak. "Çocuklarda tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla ilgili okullarda özellikle 12-18 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tarama ve danışmanlık hizmetleri planlamaya çalışıyoruz" diyen Bakan Memişoğlu, Kovid-19'dan sonra özellikle davranışsal sorunları 12-18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladığını vurguladı. Memişoğlu, okul temelli tarama programlarının ileride oluşabilecek ağır bağımlılık tablolarını önlemede kritik rol oynayacağını ifade etti.

TAHLİYEYE BİR YIL KALA TEDAVİ

Bağımlılıkla mücadelede ikinci adım ise cezaevlerine yönelik pilot tedavi programı oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bu konuda açık cezaevinde olanlarla da normal bir okul ve lise tarama programlarıyla MEB ile çalışacağız. Hüküm giyen bağımlı bir kişinin infazının son bir senesine yakın içeride bir bağımlılık merkezi oluşturarak, cezaevinde hükümlüyken tedaviye başlıyoruz. İki pilot çalışma yapıyoruz, eğer verim alırsak bunları genişleteceğiz" şeklinde konuştu. Pilot uygulama hâlen Bakırköy Cezaevi ve Elâzığ Cezaevi’nde sürdürülüyor. Cezaevlerinde oluşturulan bağımlılık merkezlerinde hükümlüler kontrollü bir tedavi programına alınıyor.







