Suçüstü yakalandılar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’deki Hakan Atilla komplosunu TVNET’te katıldığı canlı yayında Ahmet Rıfat Albuz’a değerlendirdi.

Davaya ilişkin, “Bu bir siyasi davadır, hukuki dayanaktan yoksundur” diyen Bozdağ, bunun siyasi bir dava olduğunu yargılama sırasında ortaya çıkan somut delillerin de ispatladığını söyledi. Bozdağ, davanın başlangıçtaki tek sanığı Reza Zarrab’ın baskıyla tanık konumuna geçirildiğinin, nasıl ifade vermesi konusunda FBI tarafından nasıl eğitildiğinin, bilgilendirildiğinin çok açık bir şekilde görüldüğünü belirterek, davanın en önemli tanıklarından birinin de FETÖ’cü firari komiser yardımcısı olduğunu ifade etti.

TANIKLARI FETÖ’CÜ HAİN

Bu kişinin de ifadesinde FBI ve CIA ile işbirliği içinde nasıl Türkiye’den ABD’ye kaçtığını, mahkemede kullanılan kumpas delilleri Türkiye’den nasıl çaldığını anlattığını belirten Bozdağ, “Arkasından FBI buna 50 bin dolar para veriyor. FETÖ’cü, firari hain, kendini dolarla satmış bir alçak. Raportör, bilirkişi dedikleri kişi de yine FETÖ’cü hainlerden birisi” diye konuştu. Davada itiraz etmeyecek bir jüri yapısının da oluşturulduğunu bildiren Bozdağ, “Bu hakim taraflı, jüriye ‘Delillerin hukuka aykırı elde edilmiş olması nedeniyle onları görmemezlikten gelmeyin’ dedi. Bütün bunlara baktığımızda, bu davanın FETÖ, CIA, FBI, ABD yargısının işbirliğiyle gerçekleştirildiği, siyasi bir dava olduğu çok net ortadadır. Suçüstü yakalanmışlardır” dedi.

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Hakan Atilla

BU KARAR BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

“11 Nisan’da çıkacak karar Türkiye tarafından nasıl karşılanacak?” sorusunu da yanıtlayan Bozdağ, “Jürinin Hakan Atilla’yı suçlu görmesi bizi şaşırtmadı. Bizim için sürpriz de olmadı. Bundan sonraki süreçte olacakları Türkiye yakından takip ediyor. Bu dava, Türk-ABD ilişkilerine büyük zarar vermiştir. Bundan sonra meydana gelecek olumsuz her türlü gelişme de bu ilişkilere zarar verme kapasitesi çok yüksek adımlardır “ dedi.