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Şükrü Genç'ten Özgür Özel'e yanıt: CHP adayını çeksin

Sarıyer’de bağımsız aday olan mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, kendisine ‘Adaylıktan çekil’ çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özel’e cevap verdi: Saha çalışmaları ve anketlere göre öndeyim. CHP kendi adayını çeksin.

Erdal Kılınç
04:00 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:38 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şükrü Genç
Şükrü Genç

Seçime iki gün kala CHP’deki Sarıyer krizi derinleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’de aday göstermediği için yarışa bağımsız katılan mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e çekilmesi için yine çağrı yaptı. Halk TV yayınına katılan Özel, “Şükrü Genç hepimizin çok değer verdiği, hürmet ettiği, defalarca partimizden aday gösterilmiş, Sarıyer'de partimizi temsil etmiş biri. Sarıyer'de memnuniyet anketleri yapıldığında bir değişim isteği çıktı. Büyük bir başarısızlık değil ama değişim yönünde ciddi talep var. Biz bunu Şükrü başkanla konuştuk. Ama Şükrü başkan kendisinin aday olması gerektiği konusunda ısrar etti. Sonra da bağımsız aday oldu. Durum şu, anketlere göre adayımız Oktay Bey seçimi kazanıyor. AK Parti 2,5-3 puan arkamızda. Yüzde 2 de hata payı var. 3 puandan 2 düş 1 puan var arada. Şükrü Genç'in aldığı oy da yüzde 10-15’lerde, yani kazanmıyor ama Allah göstermesin yüzde 1 fazla oy alsa kaybettiriyor” dedi.


KAYYUMLA TEHDİT

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin Sarıyer’de bulunduğunu belirten Özel, tuhaf cümleler kurdu. “Koç Üniversitesi var. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin bir bölümü orada. Boğaziçi'nin içinde kayyum var, dışında da mı olsun? Koç Üniversitesi'nin etrafını AK Partili kayyum mu sarsın? Çok sıkıntılı bir süreç” diye konuşan Özel, Şükrü Genç'e “‘Kaybettirmek benim işim değil’ desin, adayımızın elini kaldırsın, ‘Ben Atatürk’ün partisine Sarıyer’de seçim kaybettirmem’ desin, büyük bir törenle partiye geri dönsün, Yılmaz Büyükerşen'in takımına davet ediyoruz onu” çağrısı yaptı.

Şükrü Genç’ten Özel'e jet yanıt geldi. Yeni Şafak’a konuşan Genç, kendisini Sarıyerlilerin aday yaptığını belirterek “Sarıyer, Şişli ya da başka bir ilçeye benzemez. Kendisine özgü doğası var” dedi. Saha çalışmaları ve anketlere göre önde olduğunu öne süren Genç şunları söyledi: “CHP’nin adayını çekmesi daha iyi olur. CHP Adayı Oktay Aksu zor bir seçim dönemi geçiriyor. CHP kendi adayını çeksin. Zaten çok zor durumda bıraktılar. Onu da yaktılar.”


Eski çöplük çaya karıştı vatandaş isyan etti: CHP'li başkan 'dozerle kapatmıştık' dedi

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınları, yanındaki Mengen Çayı'na karıştı. Kirlilik tepkiye neden olurken, CHP'li Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil” dedi. CİMER'e şikayetlerde bulunduğunu belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor' diyerek CHP'li belediyeye ve alandaki kirliliğe tepki gösterdi.

#politika
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