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İSTANBUL

Sultanbeyli’de çifte bayram

Sultanbeyli’de 100 yıldır en büyük engel olarak görülen hisseli tapuların son parsellerinin de askıya çıkmasıyla çifte bayram yaşanıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bundan sonraki süreçte Sultanbeyli’nin daha da gelişip, kalkınacağını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlçenin 100 yılı aşkın süredir uğraştığı mülkiyet meselesi çözüldü.
İlçenin 100 yılı aşkın süredir uğraştığı mülkiyet meselesi çözüldü.

Anadolu Yakası’nın gözde ilçelerinden biri haline gelen Sultanbeyli’de çifte bayram yaşanıyor. İlçenin 100 yılı aşkın süredir uğraştığı mülkiyet meselesi artık geçmişte kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle TBMM’den çıkan iki özel yasayla mülkiyet problemi çözüme kavuşmuştu.

Yasaların ardından tapular belediyeye devredilmiş, ardından ilçenin tüm parsellerinde kadastro çalışmalarına başlanmıştı. Bugün Mehmet Akif Mahallesi 1561, Mimar Sinan Mahallesi 1336, Yavuz Selim Mahallesi 1561 ve 1325, Orhangazi Mahallesi 1561 parseller de askıya çıktı. Çıkan son askı ilanlarıyla birlikte tüm parsellerde çalışmalar tamamlandı. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

PARSELLER ASKIYA ÇIKTI

Sultanbeyli’nin bundan sonra önünün daha da açık olduğunu vurgulayan Başkan Keskin, “İlçemizin en büyük sorununu da hamdolsun çözdük. Daha önceden gönderdiğimiz tebligatların ardından tapu verdiğimiz parsellerimiz vardı. Son olarak bugün çıkan askı ilanlarıyla ilçemizin tamamında bulunan hisseli parsellerin ölçümlerini tamamladık” dedi. Bundan sonraki süreçte Sultanbeyli’nin daha da gelişip, kalkınacağına dikkat çeken Başkan Keskin, “Sultanbeyli daha aydınlık yarınlara kavuşacak. İlçemiz plansız şekilde ilerliyordu. Şimdi mülkiyet problemimizin çözülmesiyle örnek bir şehircilik uygulması başlatacağız” dedi.

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