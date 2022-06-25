Sultanbeyli'de Gençlik Köşesi programları başladı

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, gençler için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. “Gençlik Köşesi” adını verdiği projede; ülkenin önde gelen köşe yazarları gençlerle buluşacak. Gençlik Köşesinin ilk konukları; usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu oldu. Farklı katılımcı isimlerle devam edecek proje Nuri Pakdil Edebiyat Kıraathanesinde gerçekleştirildi. Konuklar gençlere mesleki deneyimlerini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. “Gençlik Köşesi” projemiz ile gençlerimiz, ülkemizin başarılı köşe yazarlarıyla bir araya gelerek başarı öykülerinden istifade ediyor. İlk programımızı Mehmet Akif Ersoy ve Zeynep Türkoğlu ile gerçekleştirdik. Gençlerimizin fikir üretmelerini önemsiyoruz. “Gençlik Köşesi” programımıza farklı isimlerle devam edeceğiz” dedi.

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