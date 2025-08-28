Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

08:1528/08/2025, Thursday
DHA
Sonraki haber
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı.

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda yabancı turistleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkii meydana geldi. 34 YB 3412 plakalı turist taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinde bulunan bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı. Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İki minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#TEM Otoyolu
#Ankara
#Sultanbeyli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA: 10 BİN öğretmen ataması branş ve kontenjan açıklandı mı, ne zaman?