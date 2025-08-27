Yeni Şafak
Kontrolden çıkan servis ağaca çarptı: Sekiz yaralı

Kontrolden çıkan servis ağaca çarptı: Sekiz yaralı

22:4927/08/2025, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan işçi servisi ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucu sekiz kişi yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde işçi servisinin ağaca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı’dan hareket edip Soma istikametine gitmekte olan işçi servisi, Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 20 kişi büyük korku yaşadı. Yaralanan 8 işçi, ambulanslar ile Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



