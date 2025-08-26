Yeni Şafak
Yaşadığı evi yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Yaşadığı evi yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

23:2226/08/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da bir şahsın yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde aynı zamanda ofis olarak kullanılan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ö. isimli şahıs evini ateşe verdi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri A.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şahsın daha önce de komşuları ve ev sahiplerine kötü ifadeler kullandığı, bu nedenle çevrede tedirginlik oluşturduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



