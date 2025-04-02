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Sultangazi'de aile katliamı

Sultangazi'de aile katliamı

04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hayrettin K.
Hayrettin K.

İstanbul’da eşini ve kızını av tüfeğiyle öldüren kişi, hayatına son verdi. Olay önceki gün gece saatlerinde Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2552 Sokak'taki bir evde yaşandı. Silah sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine, adrese Polis Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi. Daireye giren ekiplerce, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K’nın eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar ettiğini belirledi. Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


#Sultangazi
#aile
#katliam

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