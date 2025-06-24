Sultangazi'de İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.