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Sultangazi'de İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Sultangazi'de İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı

17:2524/06/2025, Salı
IHA
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Sultangazi
Sultangazi

İstanbul Sultangazi'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca, yangın, beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, vatandaşların yaptığı müdahale anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti


Motor kısmından yükselen alevlere çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. O esnada oradan geçen beton mikseri sürücüsü, yanan otobüsün yanında durarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.


Otobüs yangınında can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.


Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.





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