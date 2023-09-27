|
Gündem

'Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Zirvesi' Medipol'de gerçekleştirildi

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Zirvesi” Kavacık Güney Kampüs’te yapıldı.

13:56 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Medipol'de 'Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Zirvesi' yapıldı.

Medipol'de 'Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Zirvesi' yapıldı.

Programın açış konuşmalarında ilk sözü UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz aldı. Konuşmasında bu tür etkinliklerin, sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değinen Oğuz, toplumda bu noktada henüz yeterince farkındalık oluşmadığına işaret etti.

Sürdürülebilir kalkınmanın üniversitelerin, iktidarların, belediyelerin, şirketlerin ve toplumun tüm birimlerinin amacı haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Oğuz şöyle dedi:

"8 milyarlık dünya nüfusuna mevcut kaynakların yetebilmesi ve kaynakların tükenmemesi noktasında toplumun her ferdine sorumluluklar düşüyor. İhtiraslarımızı ve arzularımızı dizginlemeyi öğrenmemiz, empati kurabilmemiz lazım. Neyi feda ederek büyüdüğümüzü düşünmemiz lazım. Dünyada kuzeyliler israfla çöp dağları oluştururken güneyliler açlıkla boğuşuyor. Köklerimizden aldığımız değerlere sığınmalıyız. Ekmeği ve ateşi dışarı atmama, eski kıyafetini yama yapıp yeniden kullanma, suyu kirletmeme gibi değerlerimizi sürdürmeli; israf etmemeli ve tasarruf kültürünü hayatımıza oturtmalıyız."

Öztürk: BM'nin belirlediği başlıklar üniversitelerin de ödevi

Programın diğer açış konuşmasını İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Recep Öztürk yaptı. Böylesi anlamlı bir etkinliğe Medipol olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, üniversiteler olarak sürdürülebilir kalkınmaya ciddi katkılar yapabileceklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in bu noktada belirlediği başlıkların üniversitelerin bir ödevi olduğunu belirten Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Kurumsal politikalarımızın her birinde sürdürebilirlik temasına mutlaka yer veriyoruz. Stratejik kalkınma araçları çok önemli ve bu yönde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Oğuz Hocamızın da dile getirdiği tasarruf kültürünü büyütüp geliştirmeliyiz."

Tiftikçigil: 3 dünyada daha ihtiyacımız var

Açış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, "Türkiye’deki Üniversitelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmasında gelecek nesillerin tüketim imkanlarını ellerinden almadan yeni çözümler üretmemiz gerektiğine değinen Tiftikçigil, yeni üretim modelleri ve yeni davranışlar geliştirmemizin önemine işaret etti. İnsanların gezegenin kaderini belirlediği yepyeni bir çağa girdiğimizi hatırlatan Tiftikçigil, dünya nüfusunun bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, kaynakların insanoğluna yetebilmesi için üç dünyaya daha ihtiyacımız olacağını kaydetti.

Tiftikçigil, kaynakların verimli kullanılabilmesi için çok geç olmadığına değinerek kötü gidişin durdurulabilmesinin de gene insanların elinde olduğunu kaydetti.

Kesik: Tersanelere ve santrallere hizmet veriyoruz

Tiftikçigil’in ardından İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Üniversitelerin Rolü” başlıklı sunum yaptı. Sanayileşen ülkelerin kişi başı milli gelir seviyesinin daha yüksek olduğuna değinen Kesik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gibi ülkeler sanayileşmelerini tamamlamadan hizmet sektörüne yöneldi. Japonya gibi sanayileşmesini tamamlayan ekonomiler ise daha başarılı oldu. Günümüzde sadece imalat yaparak, markalaşmayı ıskalayarak katma değer üretemiyorsunuz. Biz de Gedik Üniversitesi olarak son 2 yılda rotamızı sürdürülebilir kalkınmaya yönelttik. Hindistan merkezli kuluçka merkezi olan T-Hub ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Gedik Test Merkezimizle tersanelere ve santrallere hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilk WAAM özel tellerini geliştirdik ve tüm dünyaya satışa çıkardık. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte THE ImPact listesinde önemli bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Eğitimin rolü paneli

Zirvenin diğer oturumlarında Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Tamer Atabarut, İTÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Ebru Acuner Türet ile Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu, MİKADO’dan Şadan Ertekin Mis, Birleşmiş Milletler SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay, Medipol’den Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Sezgin Huysal ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede birer konuşma yaptılar.
"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Eğitimin Rolü”
başlıklı bir panel de zirve kapsamında gerçekleştirildi.
#Medipol
#Kavacık Güney Kampüs
#Öcal Oğuz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?