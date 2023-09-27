'Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Zirvesi' Medipol'de gerçekleştirildi

"Türkiye gibi ülkeler sanayileşmelerini tamamlamadan hizmet sektörüne yöneldi. Japonya gibi sanayileşmesini tamamlayan ekonomiler ise daha başarılı oldu. Günümüzde sadece imalat yaparak, markalaşmayı ıskalayarak katma değer üretemiyorsunuz. Biz de Gedik Üniversitesi olarak son 2 yılda rotamızı sürdürülebilir kalkınmaya yönelttik. Hindistan merkezli kuluçka merkezi olan T-Hub ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Gedik Test Merkezimizle tersanelere ve santrallere hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilk WAAM özel tellerini geliştirdik ve tüm dünyaya satışa çıkardık. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte THE ImPact listesinde önemli bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyoruz."