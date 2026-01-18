Suriye'de ateşkes ilan edildi: Ruşen Çakır'ın Türkiye analizi bir kez daha çöktü

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında kalan ve terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etti. Kararın ardından bölgede yaşayan sivillerin tahliyesi sağlandı.

Suriye ordusu SDG'ye karşı operasyon başlattı

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından Suriye ordusu, 15 Ocak’ta Fırat’ın batısındaki YPG/SDG unsurlarına karşı askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgüt unsurları birçok noktadan çekilirken, bazı yerleşimler yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne geçti.

Ruşen Çakır'dan Türkiye'yi hedef alan iddia

Sahadaki bu gelişmeler sürerken, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır, operasyonlara ilişkin iddiada bulunmuştu.

Çakır, “Şöyle bir beklenti içerisinde olanlar varsa ki var, biliyorum; "Halep'teki olay büyür, Suriye'ye sıçrar Türkiye dahil olur ve SDG etkisizleştirilir" gibi bir senaryo yapan varsa yani onlara Allah akıl versin demek gerekir. Çünkü böyle bir durumda Türkiye'yi bir arada tutmak mümkün olmaz. Bunu özellikle vurgulamak lazım.” ifadelerini kullanarak Türkiye'de iç karışıklık çıkacağı iddiasını ileri sürmüştü.

Suriye'de ateşkes ilan edildi

Ancak sahadaki gelişmeler, bu Çakır'ın iddialarını boşa çıkardı. Suriye resmi haber ajansı SANA, bu akşam Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre, YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan bölgelerde enerji kaynakları ve sınır kapıları devlet denetimine geçecek.

Şam yönetiminin kontrolü pekişti

Şara, anlaşmayla birlikte ülkenin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini açıklarken, devlet kurumlarının YPG/SDG işgalindeki vilayetlere gireceğini bildirdi. Böylece Suriye ordusunun askeri hamleleri, sahada çatışmanın büyümesi ya da bölgesel bir krize dönüşmesi yerine, Şam yönetiminin kontrolünü pekiştiren siyasi bir sonuçla noktalandı.

Çakır'ın analizi boşa çıktı

Gelinen aşamada, operasyonların Türkiye’nin doğrudan dahil olacağı bir senaryoya evrilmediği, aksine Suriye yönetiminin sahadaki üstünlüğünü masaya taşıdığı görülürken, Ruşen Çakır’ın operasyonlar sürerken dile getirdiği “senaryo” gelişmeler karşısında boşa düştü.

Elebaşı Abdi'yi Türkiye için 'otorite' ilan etti

Öte yandan Ruşen Çakır, 20 Kasım 2025'te yaptığı bir paylaşımında hükümetin, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin 'realitesini' tanıması gerektiğini savunarak, "Ne kadar erken olursa herkes için o kadar iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.











