Suriye'de oluşturulan güvenli bölgenin suyu Türkiye’den

Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenerek oluşturulan güvenli bölgeler, Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalalarla suya kavuştu. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Suriye’deki operasyonlarda Mehmetçikle omuz omuza mücadele verdi. DSİ iş makinası, kamyon, treyler, arazöz, su tankeri, ilk müdahale araçları ile harekatta görev yaptı. Harekat sonrasında da DSİ ekiplerinin hummalı çalışmaları sürdü.

60 KUYU ONARILDI

Birinci öncelik ilçe merkezlerinde bile çalışmayan su şebekesi oldu. Günlük içme, kullanma suyu temini için çalışmalar başlatıldı. İlk etapta acil gereksinim için 60 kuyuda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.

1,5 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Sonrasında ise Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yeni sondaj kuyuları için düğmeye basıldı. Aradan geçen sürede 101 su sondaj kuyusu için 19 bin 813 metre delgi yapıldı. Bu sondajlarda 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Sağlanan su El Bab şehir merkezi, civar yerleşim yerleri Bza’a ve Kabasin ile Karadağ Askeri Üs Bölgesine kullanıma sunuldu. Ayrıca, Çobanbey’de 3, Sosian’da 7 ve Zilif’te 1 olmak üzere toplamda 11 kuyu devreye alındı. 48 bin 350 metre düktil boru döşendi. 3 yükleme deposu yapılarak El Bab şehir merkezinde bulunan 10 bin metreküp hacmindeki depoya iletildi.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 42 SONDAJ

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde ise 42 adet su sondaj kuyusu için 9 bin 645 metre delgi yapılarak 602 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu devreye alındı. Ayrıca Resulayn merkezde 5 ayrı noktada mevcut 10 kuyunun, Resulayn kırsalında Meşrefe, Havrana, Aynel Hissan, Racim İgab, Nofeliye El Hülüv ve Medden bölgelerinde bulunan kuyuların eksiklikleri giderilerek faal hale getirildi. Bahar Kalkanı Harekâtı Bölgesinde de 6 su sondaj kuyusu için 2 bin 459 metre delgi yapılarak 41 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Suriye’de toplam 149 adet su sondaj kuyusu için 31 bin 917 metre delgi yapılarak 1 milyon 400 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlanmış oldu.

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Tarıma da katkı sağlıyor

Yerleşimlerin yanı sıra ekonomik üretim için kritik olan arazi sulamaları için de çözüm üretiliyor. Klasik ana kanal ve kapalı sulama sistemi ile sulama şebekesi olmadan tarlalara su ulaştırılıyor. Barajlardan suyun güvenle taşabileceği özel bir kanal çalışması da yapıldı.