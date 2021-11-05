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Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

Suriye’den en fazla göçü alan Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak’la ortak inisiyatifle, Suriyelilerin ülkesine dönmelerini sağlayacak formül üzerinde çalışıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri konusunda dört komşu ülkeyle başlatmayı kararlaştırdığımız girişimi Lübnan’daki hükümet krizi nedeniyle ertelemiştik. Bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Küresel manzaraya güvensizlik ortamının hakim olmaya devam ettiğini, artan güç mücadelesi ve rekabetin, kurallara dayalı ilişkiler düzenini tehdit ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu kaygan zeminde girişimci ve insanı dış politikayla adımlarını sağlam attığını, kaydetti. “Türkiye, sert ve yumuşak güç unsurlarını bir arada kullanan küresel bir akıllı güçtür” diyen Çavuşoğlu, kültür diplomasiyle yumuşak gücü arttırma gayretinde olduklarını vurguladı.

GERİ DÖNÜŞTE 4’LÜ PROJE HAYATA GEÇİYOR

Çavuşoğlu, Suriye konusunda, “Son gelişmeler karşısında daha önce ne yaptıysak, aynısını yapmaya kararlı ve muktediriz. İdlip’teki varlığımızla sivilleri koruyoruz. İlave göç riskini engelliyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 bünyesinde bir Göç Çalışma Grubu kurulması önerisinin hayata geçmesiyle adil paylaşıma yönelik somut sonuçlar alabilmeyi hedeflediklerini kaydetti. Suriye’den en fazla göçü alan Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak’ın ortak bir inisiyatifle, eğitim, sağlık, istihdam gibi konularda Suriyeli’lerin ülkelerine dönmelerini sağlayacak ortak projelerin yürütülmesini öngörüldüğü projeyle ilgili Çavuşoğlu, “Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri konusunda 4 komşu ülkeyle birlikte başlatmayı kararlaştırdığımız girişimi Lübnan’daki hükümet krizi nedeniyle ertelemiştik. Bu projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

BU KEZ TEKLİF BİDEN’DAN

Çavuşoğlu, ABD ile temaslar konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasındaki görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, “ABD’nin PKK/PYD/YPG’yle iş birliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir Çalışma Grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif Biden tarafından geldi.

Grubun oluşması ve ele alınacak konuları ilgili kurumlarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

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