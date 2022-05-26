Suriye'ye 5. harekatın 2 nedeni var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde PKK işgalindeki bölgelere yapılacak olası harekatın planlarını hazırda bekletiyor. Yeni harekatın hazırlığı bugün toplanacak MGK’da detaylı olarak masaya yatırılacak. Planlar, toplantıda yapılacak değerlendirmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda güncellenecek. Kaynaklar, Türkiye için diplomasinin her zaman öncelikli olduğunu hatırlatırken, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra verilen sözlerin tutulmadığının da altını çiziyor.

SÖZLER TUTULMADI

Özellikle Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab (Kobani) ile Haseke ve Tel Temur bölgeleri, terör tehdidi karşısında öncelikli harekat alanları olarak gösteriliyor. Bu bölgeler, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarda, PKK’dan yaklaşık 40 km derinlikte arındırılacağı sözü verilen bölgeler arasında. Bölgenin güvenliği için M4 karayolundan Türkiye sınırına kadar uzanan alanın terörden temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bölgedeki Rus askerlerin durumunun belirsizliği ve güvencelerin etkisini kaybetmiş olması da olası harekat planlarını hızlandıran gelişmeler arasında.

GÜVENLİ HAT TAMAMLANACAK

Olası harekatı hızlandıran bir diğer konu da göçmenlerin gönüllü geri dönüş planlamaları. 1 milyon Suriyelinin dönüşünü planlayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası arenada dile getirdiği “Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin yeniden inşa edilmesi projesine” karşı dirençle karşılaşmıştı. Suriyelilerin Türkiye’de barınmaları için fonlar açan Avrupa ülkeleri, bölgede güvenli bölge oluşturulmasına sessiz kaldı. Güvenli bölgenin tamamlanabilmesi için harekat alanı dışında kalan PKK kontrolündeki bölgenin de hızla terörden temizlenmesi gerekiyor.

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