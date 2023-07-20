Susuzluk kapıda: İstanbul barajları SOS veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sıcak havayla mücadelede sınıfta kaldı. İstanbul’u besleyen barajlardaki su doluluk oranı son 9 yılın en dip seviyesini gördü. İSKİ verilerine göre 3 Temmuz’da barajların doluluk oranının yüzde 43.62 olduğunu belirten AK Parti İstanbul Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, “Bugün itibarıyla bu oran yüzde 40,33’e geriledi. Sadece 2 haftada yüzde 3,29 gerileyen doluluk oranı, son bir

Barajların dolması için Melen ve Yeşilçay’dan su çekilmesi gerektiğini anlatan Hasanoğlu, “2021’de barajlara kontrolsüz su çekildi. Baraj kapakları açılarak su tahliye edildi. 2021’de fazladan çekilen ve baraj kapakları açılarak dışarı atılan su için gereksiz elektrik giderleri oldu.İBB barajları doğru yönetemediği için şimdi de barajlara yeterli su çekilmedi. İstanbul susuzluk riskiyle karşı karşıya” diye konuştu. Melen’deki akım gözlem noktalarına işaret eden Hasanoğlu, “2021 yılında 625 milyon, 2022 yılında 351 milyon metreküp barajlardan su çekildi. 2022’de İstanbul’dan geçen suyun 1.8 katı kadar su Melen çayından geçti. Bu suyu CHP’li yönetim, hazır sistemle barajlara çekemedi” şeklinde konuştu.