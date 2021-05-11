Suudi Arabistan’la yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile yeni bir dönemi başlatmayı hedefleyen resmi ziyaret için Riyad’a gitti. Çavuşoğlu, iki günlük ziyarette. mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah el Suud ile bir araya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında geçtiğimiz hafta yapılan telefon görüşmesinden sonra gündeme geldi. Erdoğan ve Selman’ın telefon görüşmesinde ikili meseleler ve işbirliğini ilerletecek adımlar detaylı olarak değerlendirilmiş, bir yol haritası için mutabık kalınmıştı.

KAŞIKÇI SONRASI İLK ZİYARET

Çavuşoğlu’nun Riyad ziyareti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki S.Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Türkiye’den bu ülkeye düzenlenen ilk üst düzey resmi ziyaret oldu. İlişkilerin normalleşmesine ilişkin çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman arasında 21 Kasım 2020’de gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından başlatılmış, liderler diyalog kanallarının açık kalmasında mutabık kalmışlardı.

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SİYASİ VE EKONOMİK KONULAR ELE ALINACAK

Gerek Kaşıkçı cinayeti, gerekse Türkiye’nin Körfez’de dışlanan Katar’ı destekleyen duruşu ile bozulan ikili ilişkilerin siyasi yansımaları, Türk mallarına uygulanan kayıt dışı boykot sonucu oluşan ekonomik yansımalar ve son olarak 8 Türk okulunun kapatılma kararının ziyarette ele alınması bekleniyor.

ÜÇ ÜLKEYLE NORMALLEŞME

Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleşmesi çalışmaları kapsamında dışişleri bakanları nezdinde telefon diplomasisi ardından temaslar başlatılmıştı. Bu doğrultuda en ileri adım Mısır ile atıldı. İki ülke dışişleri bakan yardımcıları Kahire’de biraraya gelerek normalleşme yol haritası için çalışmaları başlattı. Yine Ramazan ayı tebriki dolayısıyla Çavuşoğlu ile BAE’li mevkidaşı arasında telefon diplomasisi yaşandı. Bakan Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan’a ziyareti ile bölgede ilişkileri yeniden canlandıracak önemli bir ilk aşama geçilmiş olacak. Türkiye, 2021 yılı başında “yeni sayfa” çağrısıyla diyaloğu başlatmıştı.

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