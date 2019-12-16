T-Rex’in itirafları

Adalet Bakanlığı’na sızan FETÖ’cülere darbe vuruldu. MİT çalışmasıyla 3 bin şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla başlatılan idari soruşturmada, bazı personel itirafçı oldu ve örgütle bağlantılarını anlattı. Ayrıca itirafçı personel, FETÖ imamlarıyla ‘patates hat’ olarak tabir edilen başkasının üzerine kayıtlı hatlarla irtibat kurduklarını anlattı.

MİT’İN ÇALIŞMASI EL VERDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), itirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda şu ana kadar örgütün adalet teşkilatı yapılanmasında kullandığı 906 patates hattı tespit etti. Bu hatlar üzerinden ise 270 mahrem imam ile imamlarla irtibatlı örgüt üyelerine ulaşıldı. Yapılan analiz sonucunda, şüphelilerin kullandığı patates hatlar ile kendi hatları arasındaki ortak baz verileri de çıkarıldı.

Yurtiçinden yapılan operasyonlar sürüyor. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor. İşlemleri tamamlananlar ise adliyeye sevk ediliyor.

60 İLDE 3 BİN ŞÜPHELİ

MİT, adalet teşkilatı mahrem yapılanmasındaki kriptoları deşifre eden çalışmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ankara Başsavcılığı da soruşturma başlatırken, her ilin kendi soruşturmasını yürütmesi için ilgili başsavcılıklarla şüpheli listesini paylaştı. Buna göre, Ankara dahil toplam 60 ilde yürütülecek soruşturmada şüpheli sayısının ise 3 binin üzerinde olduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde söz konusu şüphelilere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

T-REX DEŞİFRE ETTİ

Soruşturma kapsamında itirafçı olan gizli tanık T-Rex’in beyanlarına da ulaşıldı. Gizli tanık T-Rex, FETÖ’nün, hakim ve savcı yapılanmasından ayrı olarak Adalet Bakanlığının diğer birimlerinde de mahrem yapılanmaya gittiğini anlattı. Gizli tanık, “Adalet mahrem yapılanması ilk kurulduğu dönemde sadece hakim ve savcılar açısından hücre tipi yapılanmaydı. Bakanlığın diğer birimlerinde sayı artınca kendi içerisinde mahrem yapılanma olarak dizayn oldu. Özellikle 2012’den sonra sohbetler küçültülerek 3 ve 4 kişilik yapılar haline geldi” diye konuştu. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun büyük operasyon hazırlığı var dediği operasyonun bu olduğu belirtildi.

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Adalet adil, Emniyet şapkalı, TSK renkli

T-Rex adlı gizli tanık, FETÖ’nün mahrem yapılanma içerisinde Emniyet’i ‘şapkalı’, TSK ve MİT’i ‘renkli’, Adalet Bakanlığını ise ‘adil’ olarak kodladığını belirtti. T-Rex ayrıca, Bakanlık içerisinde en önemli birimlerden olduğunu belirttiği Bilirkişilik ve Cezaevi İzleme Kurulu’na ise ‘BİK-CİK’ kodunun verildiğini aktardı.

Kod adı T-Rex

Gizli tanık T-Rex, örgütün adalet teşkilat yapılanmasındaki kodlama sistemini de anlattı. Adalet Bakanlığı personelini örgüte bağlılık derecesine, inancına, zaafiyetlerine göre kodladığı anlaşılan FETÖ’nün, adalet yapılanması içerisinde istihbari bilgi toplama faaliyetleri için birim oluşturduğu bunu da ‘5A’ olarak kodladığı belirlendi. Gizli tanığın beyanına göre, söz konusu birimdeki örgüt üyeleri, Adalet Bakanlığı içerisindeki her türlü bilgi ve belgeyi 5A temsilcileri vasıtasıyla sorumlulara iletiyordu. T-Rex’in deşifre ettiği örgütün adalet mahrem yapılanmasındaki kodları şöyle:

* 0: Ateist veya Allah inancı olmayan kişi * 1: Allah’a inancı olup ibadet etmeyen kişi * 2: Erkekler için Cuma namazı ve oruç tutanlar, bayanlar için oruç tutup mütevazı giyinenler * 3: Beş vakit namaz kılanlar * 3A: Beş vakit namaz kılıp örgüte ara sıra sohbete gidenler * 3İ: Beş vakit namaz kılıp örgüte sempati duyan fakat daha sohbetlere gelip gitmemiş örgütün kazanmayı hedeflediği kişiler * 3U: Beş vakit namaz kılan ulusalcı ve milliyetçi kesim * 4: Örgütün sohbetlerine düzenli gelen kişiler * 4A: Örgütün mütevelli adayları * 5: Örgütün mütevellisi * 5A: Örgütün has elemanı ve örgüt adına istihbari bilgi toplayan kişiler * 6: Başka cemaate mensup * 6U: Başka cemaate mensup olup örgüte düşman olan kişiler * 7: Ara sıra da olsa ibadetini yapan Aleviler * 7A: Alevi olup dinden uzak olan kişiler * 7C: Caferiler * 8: Para zaafı olan kişiler * 9: Kadın zaafı olan kişiler * P: PKK sempatizanı olan kişiler * R: Alkol-kumar zaafı olan kişiler