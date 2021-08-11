​Taciz şantaj tasfiye: FETÖ’nün kirli iç savaşı

Para ve güç savaşına girerek 5’e bölünen FETÖ’deki liderlik kavgasında bel altı vuruşlar başladı. CHP’yi kasetle dizayn edip Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğa oturtan örgüt üyeleri, bu kez benzer taktikleri rakiplerini saf dışı etmek için kullanıyor. Grup liderleri ya da referanslı isimlerin hedef alındığı iç savaşta yıllardır bilinen ve gizlenen bazı taciz olayları liderlik kavgasında ortaya çıktı.

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Haldun Çetinkanat

İLK DARBE BÜYÜKÇELEBİ’YE

Örgüt içindeki çatışma Haldun Çetinkanat olayında su yüzüne çıktı. FETÖ mensubu firari doktor Haldun Çetinkanat’ın örgüt üyesi 7 kadına tecavüz ettiği, 30 kadına da cinsel tacizde bulunduğu olay sonrası örgüt içinde doktordan çok referansları konuşuldu. Çetinkanat’ın FETÖ elebaşının veliaht ilan ettiği İsmail Büyükçelebi tarafından örgütün karargahına alındığı belirtildi. Özellikle örgütün ‘yenilikçi’ kanadı Mustafa Özcan Grubu (MÖZ) Büyükçelebi’nin olayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Kemalettin Özdemir

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YENİ SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK İDDİALAR

Çetinkanat olayında tasfiye edilmek istenen Büyükçelebi, Twitter hesabından “Benim referansımı kullanarak çevre edinmeye çalışan bir doktor ile ilgili olumsuz bazı şeyler duydum, çok üzüldüm. Böyle bir kişiye kesinlikle referans olmuyorum…” açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Son günlerde ise örgüt içerisinde önemli bazı isimlerin, kocası cezaevinde olan kadınları taciz ettiği iddiaları ortaya atıldı. Yaşı ilerlemiş elebaşlarının örgütten gizlediği ikinci evlilikler ve yurt dışında örgüte müzahir okullarda müdürlük yapan bazı şahısların oradaki esnaf ile mütevellilerin eşlerinin yaşadıkları gayri meşru ilişkiler de örgütte konuşulmaya başlandı. İstihbarat kaynakları tarafından da doğrulanan bu iddiaların önümüzdeki süreçte birbirini saf dışı bırakmak isteyen gruplar arasında yeni bir savaş başlatacağı belirtildi.

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ÖZDEMİR BÖYLE TASFİYE EDİLDİ

Örgüt içerisindeki klikler arasında geçmişte yaşanan benzer kavgalarda da gayrimeşru ilişki iddiaları kullanıldı. 2010 yılında örgütten kopan Kemalettin Özdemir bunlardan birisiydi. 1988-1998 arasında emniyetteki mahrem yapılanmanın tepesinde olan Özdemir, konuşmalarıyla da örgütte ciddi bir hayran kitlesini toplayınca rahatsızlık ortaya çıktı. Bizzat Fetullah Gülen bile Özdemir’i kendisine rakip olarak gördü. Emniyet teşkilatından toplanan ’himmetlerle’ de kasasını doldurduğu öne sürülünce düğmeye basıldı. Evli olmasına rağmen kendisinden yaşça küçük bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla Özdemir, yavaş yavaş tasfiye edildi.

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‘ALÜFTE’ AHLAKSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Özdemir, sözde irşat için Güney Afrika’ya yollandıktan sonra emniyetteki mahrem yapılanmadaki bütün ekibi Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer) tarafından hissettirmeden devraldı. Tasfiye edildiğini 2003 yılında anlayan Özdemir, Gülen ile görüşmek istedi ancak başaramadı. Hatta Özdemir, örgütün girişimiyle ABD polisince ülkeye dahi alınmadı. Özdemir 2010 yılında örgütten ayrıldıktan sonra da benzer iddialarla muhatap oldu.

Nazlı Ilıcak

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Gülen, 2013’ün aralık ayında bir konuşmasında, kendisine Türkiye’den bir telefon geldiğini ve bir kişinin nefsine uyarak alüfteye (fahişe) gideceği bilgisinin geldiğini iddia etti. Gülen o kişiye yakın bir ismi arayarak ‘Sakın gitmesin’ dediğini öne sürdü. Gülen isim vermese de örgüte yakın gazetecilerden Nazlı Ilıcak, o ismin Kemalettin Özdemir olduğunu öne sürdü. Defalarca yalanlasa da bizzat Gülen’in ortaya attığı iddia Özdemir’in yakasına yapıştı.

OYNAT 06:08 FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz’ü MİT elemanı gibi gösteren belgeyi ben hazırladım Menfaatleri biten FETÖ'cüler teker teker çözülüyor. Son olarak FETÖ'nün MİT'teki elemanlarından olan Salim Zeybek, yayınladığı videoyla itirafta bulundu. Zeybek, 'Adil Öksüz'ü MİT elemanı gibi gösteren belgeyi ben hazırladım. O belge sahte' diye konuştu.



'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak ifade ettiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine “Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var' dediğini aktaran Zeybek, 'Allah şahit. Dedim ki, 'Abi hizmet ne zaman böyle işlerin içine girdi hep ayağımıza bacağımıza dolandı. Girmeyelim.' İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek biraz da rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir' dedi.

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“GENÇ KADINLA İLİŞKİSİ VAR”

Nurettin Veren de benzer iddialarla örgütten tasfiye edilen isimler arasında yer alıyor. 1967 yılında girdiği örgütte üst düzey görevlerde bulunan, 2004 yılında fiilen bağlarını koparan Nurettin Veren’in örgütten para çaldığı ve genç bir kadınla gayri meşru ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine Gülen, Veren’e kontrol altında tutulabileceği bir görev verdi. Ancak örgütten bazı talepleri kabul görmeyince kopuş başladı. Zaman Gazetesi ve FEM Dershaneleri'ndeki hisselerini devretmesi istenen Veren’in hisseler karşılığında para talep etmesi ve mahrem yapılanma hakkında bildiklerini devlet kurumlarına aktaracağını söylemesi üzerine tasfiye planında yeni bir perde açıldı.

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Nurettin Veren

GÜLEN’İN KASET KORKUSU