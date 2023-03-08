Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadır kentteki kadınlara çiçek verildi. Sakarya 7. Komando Tugayında görev yapan askeri personel, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oluşturulan çadır kentteki kadınları ziyaret etti.