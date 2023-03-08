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Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı

Taksim Meydanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis bariyerleriyle geçici süreyle kapatıldı.

17:52 . 8/03/2023 Çarşamba
IHA
Taksim Meydanı kapatıldı

Taksim Meydanı kapatıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için polis ekipleri Taksim’de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00’a kadar kapalı olacak.


#taksim meydanı
#bariyer
#kadınlar günü
2 saat önce
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Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı
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