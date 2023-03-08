Taksim Meydanı kapatıldı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için polis ekipleri Taksim’de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00’a kadar kapalı olacak.
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2 saat önce
Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı
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