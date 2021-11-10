Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Parti İl Başkanları Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

TÖREN BİTTİKTEN SONRA BİR VATANDAŞ CHP'LİLERİ PROTESTO ETTİ

Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun bir Atatürk'ün ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Bende CHP'liyim sizden utanıyorum diye bağırdı. Tek kişilik protestonun ardından alandaki polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı