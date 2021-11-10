Gündem Taksimde Atatürkü anma töreninde CHPye protesto
İSTANBUL

Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. Yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Çelenk töreni ve saygı duruşundan sonra alanda bulunan bir vatandaş CHP’lilere yönelik protesto gerçekleştirdi. "Hainsiniz PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum" diye bağıran vatandaş polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Taksimde Atatürkü anma töreninde CHPye protesto!
CHP protesto

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Parti İl Başkanları Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

TÖREN BİTTİKTEN SONRA BİR VATANDAŞ CHP'LİLERİ PROTESTO ETTİ

Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun bir Atatürk'ün ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Bende CHP'liyim sizden utanıyorum diye bağırdı. Tek kişilik protestonun ardından alandaki polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı

İstanbulda tehlikeli anlar

İstanbul'da tehlikeli anlar

​Beykoz açıklarında iki tekne çarpıştı.
Sağanakve kar uyarısı

Sağanak
ve kar uyarısı

​Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçiyor.
Atatürk istismarcıları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.