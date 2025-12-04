Yeni Şafak
Bir takvim yılı boyunca sinyal alınamayan akıllı telefonlara ait IMEI numaraları 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla iptal edilecek. Söz konusu düzenlemeden milyonlarca telefonun etkilenmesi beklenirken, uzmanlar raflara kaldırılan telefon sahiplerine aç-kapat tavsiyesinde bulundu.

İlk kez 2024 yılında yürürlüğe alınan uygulama ile bir takvim yılı içerisinde hiçbir sinyal alınamayan akıllı telefonların
IMEI numaraları
askıya alınıyor.

Bu yıl yeniden uygulanacak düzenleme kapsamında milyonlarca akıllı telefonun kullanımı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kısıtlanacak.


Raflarda telefonu olanlar dikkat


Teknoloji uzmanları, söz konusu düzenlemeden etkilenmemek için çatı katı ya da raflara kaldırılan akıllı telefonların aç-kapat yapılması gerektiğini ve cihazların sinyal almasının şart olduğunu tavsiye ederken, IMEI numarası askıya alınan telefonlar yeni yılda SIM kart ile birlikte kullanılamayacak.


Bu tür telefonların yeniden kullanıma açılması için e-Devlet üzerinden başvuru şartı aranacak. Söz konusu işlemin kapsamında bu yıl 3 milyona yakın telefonun dahil edilmesi bekleniyor.




#teknoloji
#telefon
#IMEI numarası
