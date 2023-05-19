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Talabani PKK’ya desteği artırdı

Talabani’nin kontrol ettiği bölgelerde PKK’ya eğitim veriliyor. Teröristlerin Süleymaniye’de SİHA’lara karşı eğitildiği ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

PKK’lı teröristleri taşıyan 2 helikopterin Kuzey Irak’ta düşmesiyle ilgili ABD ve Talabani ailesi hala suskun. Güvenlik birimleri Talabani kontrolündeki bölgelerde PKK’ya, İHA ve SİHA’ları engellemek üzere teknik malzeme desteği verildiğini tespit etti. Yetkililere göre PKK’nın sözde özel kuvvetler birimi, insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla özel eğitim aldı. PKK’nın birçok sözde üst düzey sorumlusunun SİHA operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği biliniyor.

İHA-SİHA KORKUSU

Güvenlik birimleri PKK’lı teröristlerin İHA ve SİHA’ların kontrol sistemlerini hedef alıp düşmelerini sağlayacak lazer sistemli sinyal bozucular üzerinde çalıştığını tespit etti. Örgütün ayrıca, mağara ve sığınakları koruyabilmek için uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığı öğrenildi. SİHA’lar hedefe kilitlendiğinde uyarı verecek bir cihaz üzerinde çalışan PKK’nın, bu cihazları mağara girişleri ve araçların üzerine yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

LAZERLİ MAYIN

PKK’lı teröristlerin Talabani ailesinin yönetiminde bulunan Süleymaniye’de lazer sistemli sinyal bozucu malzemeleri topladıkları ve bunlarla test atışı yaptıkları öğrenildi. Öte yandan PKK’ya en yeni mühimmatları veren ABD’nin, örgüte bu defa da lazerle uzaktan kontrol edilebilen mayınlar verdiği ortaya çıktı. PKK’nın 3 kilometre mesafeye kadar lazerle kontrol edilebilen mayınları, özellikle Gara bölgesindeki birçok yere yerleştirdiği belirlendi.


PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal çağrısına Kalın'dan sert tepki: İzan ve ölçüyü kaybettiler
PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal çağrısına Kalın'dan sert tepki: İzan ve ölçüyü kaybettiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK sevici olarak tanınan Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine yaptığı, "çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi" çağrısına tepki gösterdi. Kalın, yaptığı açıklamada PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal sözleri için "Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler." ifadesini kullandı.


#Talabani
#PKK
#İHA
#SİHA
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