Talabani PKK’ya desteği artırdı

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PKK’lı teröristleri taşıyan 2 helikopterin Kuzey Irak’ta düşmesiyle ilgili ABD ve Talabani ailesi hala suskun. Güvenlik birimleri Talabani kontrolündeki bölgelerde PKK’ya, İHA ve SİHA’ları engellemek üzere teknik malzeme desteği verildiğini tespit etti. Yetkililere göre PKK’nın sözde özel kuvvetler birimi, insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla özel eğitim aldı. PKK’nın birçok sözde üst düzey sorumlusunun SİHA operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği biliniyor.
İHA-SİHA KORKUSU
Güvenlik birimleri PKK’lı teröristlerin İHA ve SİHA’ların kontrol sistemlerini hedef alıp düşmelerini sağlayacak lazer sistemli sinyal bozucular üzerinde çalıştığını tespit etti. Örgütün ayrıca, mağara ve sığınakları koruyabilmek için uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığı öğrenildi. SİHA’lar hedefe kilitlendiğinde uyarı verecek bir cihaz üzerinde çalışan PKK’nın, bu cihazları mağara girişleri ve araçların üzerine yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.
LAZERLİ MAYIN
PKK’lı teröristlerin Talabani ailesinin yönetiminde bulunan Süleymaniye’de lazer sistemli sinyal bozucu malzemeleri topladıkları ve bunlarla test atışı yaptıkları öğrenildi. Öte yandan PKK’ya en yeni mühimmatları veren ABD’nin, örgüte bu defa da lazerle uzaktan kontrol edilebilen mayınlar verdiği ortaya çıktı. PKK’nın 3 kilometre mesafeye kadar lazerle kontrol edilebilen mayınları, özellikle Gara bölgesindeki birçok yere yerleştirdiği belirlendi.