Talas'ta hurdalardan 2,5 milyonluk geri dönüşüm

Belediyenin son 2 senedeki toplanan hurdalardan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık malzeme yeniden değerlendirildi. Bu çalışmayla elde edilen dönüşen hurdalar sahada çeşitli hizmet ve imalatlarda kullanıldı.

Çalışmayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, “Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olacak çalışmalarımıza aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.