Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Talas'ta hurdalardan 2,5 milyonluk geri dönüşüm

Talas'ta hurdalardan 2,5 milyonluk geri dönüşüm

15:0622/01/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Talas Belediyesi’nde hurda malzemelerin geri dönüşümü ekonomiye katkı sağladı.
Talas Belediyesi’nde hurda malzemelerin geri dönüşümü ekonomiye katkı sağladı.

Talas Belediyesi’nin hizmet ve imalatların ardından ortaya çıkan muhtelif hurdalarından piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık malzeme, yeniden değerlendirilerek sahada kullanıldı.

Kaynakları etkin ve verimli kullanma noktasında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi’nde hurda malzemelerin geri dönüşümü ekonomiye katkı sağladı.

Belediyenin son 2 senedeki toplanan hurdalardan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık malzeme yeniden değerlendirildi. Bu çalışmayla elde edilen dönüşen hurdalar sahada çeşitli hizmet ve imalatlarda kullanıldı.

Öte yandan 2023 ve 2024 yıllarında toplam 121 ton 120 kilogram ayrıştırılan hurdalar MKE Hurda İşletme Müdürlüğüne teslim edilerek bunlardan toplam 840 bin lira gelir elde edildi.

Çalışmayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, “Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olacak çalışmalarımıza aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.


#Talas Belediyesi
#Hurda
#MKE Hurda İşletme Müdürlüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 2025: Emeklilere refah payı verilecek mi, ne kadar olacak?