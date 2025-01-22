Talas'ta hurdalardan 2,5 milyonluk geri dönüşüm

Talas Belediyesi’nin hizmet ve imalatların ardından ortaya çıkan muhtelif hurdalarından piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık malzeme, yeniden değerlendirilerek sahada kullanıldı.
Kaynakları etkin ve verimli kullanma noktasında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi’nde hurda malzemelerin geri dönüşümü ekonomiye katkı sağladı.
Belediyenin son 2 senedeki toplanan hurdalardan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık malzeme yeniden değerlendirildi. Bu çalışmayla elde edilen dönüşen hurdalar sahada çeşitli hizmet ve imalatlarda kullanıldı.
Öte yandan 2023 ve 2024 yıllarında toplam 121 ton 120 kilogram ayrıştırılan hurdalar MKE Hurda İşletme Müdürlüğüne teslim edilerek bunlardan toplam 840 bin lira gelir elde edildi.
Çalışmayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, “Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olacak çalışmalarımıza aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.