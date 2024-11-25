Talas'ta sıra dışı Öğretmenler Günü etkinliği

7/24 Kütüphane ve Talas Kültür Merkezi, sıra dışı bir Öğretmen Günü’ne ev sahipliği yaptı. Kütüphane girişinde açık havaya kurulan sınıf ile öğretmenler gününe dikkat çekildi.

Hazırlanan kara tahtaya isteyenlerin de öğretmenlikle ilgili dilediği cümlelerin yazılabildiği uygulamada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerle buluştu.





Kara tahtaya Atatürk'ün sözü yazıldı

Burada kara tahtaya Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü yazdıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ unvanı aldığı günün yıl dönümündeyiz. Öğretmenlik aynı zamanda peygamberlik mesleğidir. Çünkü herkes yanındakinin öğreteceği kadar öğretmenidir. Ben de 10 yıl öğretmenlik yapan bir belediye başkanıyım. Öğretmenliğimi hiçbir zaman unutmadım. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Mekanımız bugünün anlamı kadar önemli. Türkiye’deki 4 tane 7/24 kütüphaneden birisinin bahçesindeyiz. Burada öğrencilerimiz uyamayan kütüphanede 24 saat ders çalışıyorlar. Burada ders çalışmak bir hedefi olan insanların işi. Burası gibi 4 tane daha kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 50’nin üzerinde de apartmanda kütüphane açarak öğrencilerimize bir öğretmen hediyesi gerçekleştirmiş olduk.” dedi.





“Dikkat çekici bir tasarım”

Açık hava Hababam Sınıfı’nı değerlendiren öğrenciler de konsepti çok beğendiklerini belirterek, “Kütüphanede böyle bir görüntü doğrusu beklemiyordum. Çok güzel olmuş. Özellikle böyle çarpıcı karakterler eklenerek dikkat çekici bir tasarım olmuş. Sadece bu uygulama değil, kütüphane de çok güzel. Talas Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Açık havadaki kara tahtaya tebeşirle görüşlerini yazan her yaştan vatandaşlar da öğretmenlere böyle güzel bir değer verildiğini ifade ederek, “Topluma insan yetiştiren öğretmenlerimiz için çok güzel bir hediye olmuş” ifadelerini kullandı.





Sosyal medyada viral oldu

Öte yandan hazırlanan konsepti anlatan sosyal medya videosu da büyük ilgi gördü. Hababam Sınıfı müziği eşliğinde karakterlerin sesiyle desteklenen videoya yorum yazan takipçiler, “Talas Belediyesi farkı. Çok güzel, çok duygulu ve anlamlı bir etkinlik olmuş. Başta Mustafa Yalçın başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.





Ööğretmen başkana öğrencilerden çiçek

Konuşmaların ardından 7/24 Kütüphane’de ders çalışan öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a çiçek vererek Öğretmenler Günü’nü kutladı.



