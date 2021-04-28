Tam kapanma öncesi kaçış sürüyor: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'un çıkış güzergahında büyük bir araç kuyruğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakasında otomobiller kontak kapattı.
İstanbul'da normalde öğle saatlerinde yüzde 30 - 40 civarında olurdu. Ancak 13.00 itibariyle yüzde 74'e çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.
ARA SOKAKLARDA BİLE TRAFİK VAR
İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var.
Anadolu Yakası'nda da E-5'te Kartal - Göztepe ve TEM Ataşehir istikameti yoğun durumda.
GÜNDEM
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti.
Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.
Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı diye konuştu.
11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim dedi.
Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet aldığını söylerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulamayanlar Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık derken, otobüs firma yetkilileri ise bu sabah otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti.
Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada şeklinde konuştu.
Memleketi Iğdır'a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız ifadesini kullandı.
Bir başka yolcu ise, Zaten gidecektim ama biraz daha hızlandırdık. Akşam açıklandıktan sonra kararımı hemen değiştirdim hemen yola çıktım zaten. Mecburuz kapanma şart. Daha iyi oldu böyle şeklinde konuştu.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan göç başladı: Yoğunluktan dolayı otogarda bilet satış sistemleri kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurmasının ardından memleketine gitmek isteyen vatandaşlar soluğu otogarlarda aldı. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmalarının bilet sistemlerinin kilitlendiği öğrenildi.
OYNAT
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İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunlaştı
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.