Tanımadığı FETÖ’cü yok!

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün “FETÖ’ye üye olmak” suçundan yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve konsolosluk çalışanları da duruşmayı izleyenler arasındaydı.

KUMPASÇILARLA İRTİBATLI

Savcı, Cantürk’ün FETÖ’den ihraç edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu birden çok kamu görevlisi ve siville yoğun irtibatının bulunduğuna vurgu yaptı. Bu kişiler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan Eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, Selam Tevhid’de kumpas davasının sanığı Yurt Atayün, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi davalarında yargılanan eski emniyet müdürleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık dönemindeki ofisine böcek yerleştirilmesi olayının faillerinin de olduğu anlatıldı.

Selam Tevhid’de kumpas davasının sanığı Yurt nAtayün

TELEFON KAYITLARINDAN ÇIKTI

Cantürk’ün 2008 ve 2017 yılları arasında incelenen telefon kayıtlarında, 15 Temmuz gecesi görevi başındaki polislerin görev yerlerine gitmelerini engelleyen, halkın direncini kırmakla yargılanan eski İstanbul TEM Şube Müdür Yardımcısı Adil Tiftik’le de irtibatlı olduğu ifade edildi. Cantürk’ün aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in firari avukatı Mehmet Kadir Filizer ile de irtibatına rastlandı.

MANTIKLI CEVAP VEREMEDİ

Mütalaada Cantürk’ün bu irtibatlara görev tanımı kapsamında makul, mantıklı cevap veremediği vurgulanırken, FETÖ şüphelisi ve sanığı yüzlerce isimle irtibatı olduğuna dikkat çekildi. Davada diğer sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk’ün ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan mahkumiyetlerine yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

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