Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yeni hizmet: Afet sonrası için mobil tapu aracı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü afet sonrası durumlar için‘mobil tapu tırı’ ile hizmet verecek. Son teknoloji ile donatılan araç vasıtasıyla vatandaşa ve kamu kurumlarına doğrudan tapu hizmeti sunulacak. Tır, sahadaki ekiplerin de işini kolaylaştıracak. Afet bölgesinde görev alan kurumlar deprem gibi durumlarda yıkılan yerde neresinin yatak odası, oturma odası, mutfak’ olduğu, binada kimlerin oturduğu gibi bilgilere ulaşacak. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tüm veri ve bilgileri mobil tapu aracı ile sağlanarak bölgede hem aramada hem de diğer alanlarda hizmet veren görevlilerin hızlı hareket etmesine yardımcı olması öngörülüyor. Mobil tapu aracı dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

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