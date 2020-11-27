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ŞANLIURFA

Tarihi imza: Aşiretlerle çocuk gelin protokolü

Tarihi imza: Aşiretlerle çocuk gelin protokolü

Şanlıurfa’da çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için alışılmadık bir adım atıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 4 aşiret lideriyle protokol imzalayıp, “Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadelede iş birliği yapmayı kabul ediyorum” sözü aldı. Önemli protokole, Bin-i Muhammed, Fitit, Kırvar ve İzol aşiretleri imza attı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Hasan Bilici - İsmail Büyükaslan
Hasan Bilici - İsmail Büyükaslan

Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için harekete geçen Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Harran, Akçakale ve Siverek ilçelerinde 4 aşiret lideriyle protokol imzaladı. Akçakale’de Bin Muhammed Aşireti lideri İsmail Büyükaslan, Harran’da Fitit Aşireti lideri Mehmet Aygün, Siverek’te Kırvar Aşireti reisi Ahmet Kırvar ve İzol Aşireti lideri Mehmet İzol protokole imza attı. Liderler, “Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede; Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmayı, gönüllü olarak destek vermeyi kabul ediyorum” sözlerinin yer aldığı metne imza atarak, çocuk yaşta evliliğin önüne geçmek için gönül elçisi oldu.

SÖZÜ DİNLENEN ETKİLİ KİŞİLER

Projeye ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren İl Müdürü Hasan Bilici, “Bazı aileler çocuk yaşta evliliğin yasak olduğunu, bu durumun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarının olumsuz olacağını bilmiyor. Kendileri de küçük yaşta evlenen ebeveynler, erken evliliklerin normal olduğunu düşünüyor.

Bakan Soylu 80 yıldır kan davalı aşiretleri barıştırdı: İnnemel mu'minune ihvetun
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Bakan Soylu 80 yıldır kan davalı aşiretleri barıştırdı: İnnemel mu'minune ihvetun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli Köyü'nde 80 yıldır kan davalı olan Ertuşi ve Pinyanişi aşiretlerini barıştırdı. Burada konuşma yapan Soylu, Hucurat Suresi'nden alıntı yaparak 'İnnemel mu'minune ihvetun. Yani Allah buyuruyor ki 'Müminler birbirleri ile ancak kardeştirler'. Öyleyse biz de bu hükme uyacağız' ifadelerini kullandı.


  • Bilici, “Bu olaylar yaşanmadan engellenmeli. Yaşandıktan sonra çocuklar, aileler bir toplum mağdur oluyor. Urfa’da aşiret yapısı kimi zaman dezavantajlıdır ama biz bu süreçte bunu avantaja çevirmek istedik. 2 milyon kişiye ulaşamayabiliriz ama memleketin ileri gelenleri, gerekli bilgilendirmelerden sonra topluma büyük ölçüde ulaşabilir. Halk nezdinde bu isimlerin söylediği şeyler gerçekten etkili oluyor. Hem seviliyorlar hem de lider olma özellikleri var” şeklinde konuştu.

Bir aşiret direniyor
GÜNDEM
Bir aşiret direniyor

OLUMSUZ YÖNLERİNİ ANLATTIK

Aşiret liderleriyle birebir görüşen Bilici, yapılan görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, “Erken evliliklerin niçin zararlı olduğunu aktardık. Bizi dinledikten sonra bunlar yanlış şeyler, herkese anlatacağım dediler. O zaman ‘gel protokol yapalım gönül elçimiz ol’ dedik. Hiç çekinmeden hepsi kabul ederek, sürece destek sunmak istediler. Aldığımız bu olumlu karşılık bizleri de motive etti” dedi. Şanlıurfa’da yaşanan çocuk gelin vakalarının Türkiye ortalamasının üzerinde olmadığını ifade eden Bilici, gönül elçisi projesine uzanan süreçte yaşanan birkaç olayı da aktardı:

MUTLAKA CEZA ALIYORLAR

  • “Şanlıurfa’da yaşayan bir aile Ankara’ya soğan toplamaya gidiyor, gidenler içinde 16-17 yaşında iki çocuk da var. Bunlar bir sene önce evlenmiş. 16 yaşındaki çocuğumuz, gebeliğe bağlı olarak bir hastaneye rutin kontrollerini yaptırmaya gidiyor. Doktor durumu polise bildiriyor. İyice araştırdık, kızımızı anne babasına teslim ettik, en az 17 yaşına gelene kadar kızın yanlarında kalacağına dair yazılı ve sözlü kağıt aldık.” Daha vahim olayların da yine bu süreçte yaşandığını aktaran Müdür Bilici, “14 yaşındaki bir çocuğun 3’üncü eş olarak bir adama verildiği bir olay vardı. Çocuğumuz jandarmaya ‘beni kurtarın’ diyerek şikayetçi olmuştu. Bu kişiler için adli süreçler devreye giriyor. Mutlaka ceza alıyorlar. Bu insanlar için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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