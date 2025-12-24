Tarihsel süreçten geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı’nda Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Mikro siyaset ve bölgecilik yapmadan 86 milyonu kapsayan bir dille süreci anlatacağız. Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için titiz davranmamız gerekiyor. Bu süreç tarihsel bir süreç, geri adım atmak asla söz konusu olamaz” dedi.

GERÇEK GÜNDEME ODAKLANACAĞIZ

“Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz” diyen Erdoğan, “Bizim gündemimiz Türkiye’yi büyütmek. Muhalefetin bu tutumuna bakmayacağız, Türkiye’nin gerçek gündemine odaklanacağız” mesajını verdi.

2026 SEÇİMLER İÇİN KRİTİK

MKYK’da Erdoğan’ın 2028 seçimlerine yönelik de mesajlar verdiği öğrenildi. 2026 yılının seçimlere hazırlık bakımından kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “2027’ye güçlü olarak girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BASKETTE İFADESİNİ ALIRIM

Toplantıda, Meclis’te bütçe mesaisinin son günü AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın konuşmasının üzerine çıkan kavganın da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Varank’ın sinirli birisi olduğunu ifade ederek şakayla karışık, “Yarın, o benim baskette rakip takımda, muhalefetim, ifadesini alırım” dediği kaydedildi.

LİDER DİPLOMASİSİ ANLATILDI

MKYK toplantısında, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya bir sunum yaptı. Sunumda Erdoğan’ın 2025 senesi içinde 24 yurt dışı seyahati, devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde 91 lideri Türkiye’de ağırladığı, görüşme ve kabul olarak 270 temas gerçekleştirdiği anlatıldı. Ayrıca sunumda, Erdoğan’ın devlet ve hükûmet başkanlarıyla 176 telefon görüşmesi yaptığı da aktarıldı.











