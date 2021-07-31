Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: 98 orman yangınının 88'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 28- 31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 98 orman yangının 88’inin kontrol altına alındığını, 10 yangını ise kontrol alma çalışmaları devam ediyor.
Adana’da 20 yangından 1’ni, Osmaniye’de 4 yangından 1’i, Antalya’da 12 yangından 3’ü, Mersin’de 7 yangından 3’ü, Muğla’da 5 yangından 2’si devam ediyor.
İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne ,Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum ve Isparta yangınları kontrol altına alındı.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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Yangın dün saat 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti
Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi.
Yangına müdahale esnasında cep telefonu ile o anları kaydeden köy sakinlerinin ormana kaçan 2 kişi gördüklerini belirtti. Polis bahsedilen şahısları bulmak için köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarında ve köy çevresinde inceleme başlattı.
Orman yangınına köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi
Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Köylüler hortum ile müdahale ettikleri yangının büyümesini engelleyerek facianın önüne geçti.
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İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla yangına söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale etmeye başladı.
Aladağ’daki yangına müdahale sürüyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.
Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fethiye'deki yangına ilişkin güzel haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Üç ilden güzel haber geldi: Orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan, Hatay'ın Kırıkhan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.
Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı.
Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye’ye geldiğini söyledi.
Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye’nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye’nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz dedi.
Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldiler
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.