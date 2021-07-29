Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütahya ve Kilis'teki yangınlar kontrol altında

Son 24 saatte Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te orman yangınları çıktı.
Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edildi.
Kütahya ve Kilis yangınları kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, söndürme çalışmaları süren yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığını ifade etti.
Bakan Pakdemirli iki farklı paylaşımında,
"Kütahya Emet ve Kilis yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Devlet vatandaşı için tüm imkanlarıyla seferber halde
GÜNDEM
Türkiye'de yayın yapan yabancı basın PKK'nın orman katliamlarını haber yapmıyor
GÜNDEM
Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım
OYNAT 00:30
Manavgat’ta yangın çıkardıkları iddia edilen şüphelilere linç girişimi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanı yaktıkları iddia edilen iki kişi yakalandı. Şüpheliler jandarma aracına bindirildiği esnada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
OYNAT 00:51
Manavgat'taki yangında mahallesi küle dönen vatandaş: Yapanın iki gözü kör olsun!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden, Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere beddualar etti. Öztürk, “Yapanın iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi.
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İstanbul'da polis ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı. Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler arama, tarama ve güvenlik faaliyeti gerçekleştirdi. Polislere arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti. Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği bildirildi.