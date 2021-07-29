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KİLİS

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütahya ve Kilis'teki yangınlar kontrol altında

Türkiye, yurdun dört bir yanındaki orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmaları süren yangınlardan ikisinin daha kontrol altına alındığını açıkladı. Twitter hesabından duyuru yapan Bakan, "Kütahya Emet ve Kilis yangınları kontrol altına alındı" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütahya ve Kilisteki yangınlar kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Son 24 saatte Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te orman yangınları çıktı.

Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edildi.

Kütahya ve Kilis yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, söndürme çalışmaları süren yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli iki farklı paylaşımında, "Kütahya Emet ve Kilis yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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