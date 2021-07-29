Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kütahya ve Kilis'teki yangınlar kontrol altında

Son 24 saatte Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te orman yangınları çıktı.

Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlar seferber edildi.

Kütahya ve Kilis yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, söndürme çalışmaları süren yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli iki farklı paylaşımında, "Kütahya Emet ve Kilis yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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OYNAT 00:51 Manavgat'taki yangında mahallesi küle dönen vatandaş: Yapanın iki gözü kör olsun! Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden, Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere beddualar etti. Öztürk, “Yapanın iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi. BiP'te paylaş

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