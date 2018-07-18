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POLİTİKA

Tasarı yarın komisyonda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk yasa tasarısı olan OHAL sonrası düzenlemelerin görüşülmesine yarın Adalet Komisyonu’nda başlanacak. FETÖ ile mücadelenin sekteye uğramaması için hazırlanan teklifin cuma günü Genel Kurul’a inmesi ve daha sonra yasalaşması planlanıyor.

Nur Banu Aras Fazlı Şahan Yeni Şafak
Meclis Genel Kurulu, Cuma günü OHAL sonrası düzenlemeleri görüşmek üzere toplanacak.
Meclis Genel Kurulu, Cuma günü OHAL sonrası düzenlemeleri görüşmek üzere toplanacak.

Türkiye’nin 9 Temmuz’da geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM'nin işleyişi de değişti. Yeni dönemde “tasarı” dönemi kapanırken yasalar “teklif” üzerinden kanunlaşacak. Artık Meclis'te milletvekillerinin sunduğu kanun teklifleri görüşülecek.

SİFTAH 23 MADDEYLE YAPILIYOR

Bu çerçevede OHAL sonrası için düzenlemeleri içeren 23 maddelik yasa teklifi yeni sistemin ilk yasama faaliyetine örnek olacak. Adalet Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen teklifin cuma günü Genel Kurul'a inmesi planlanıyor.

TASARI YERİNE TEKLİF

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle, birçok değişiklik yaşandı. Eski sistemde Bakanlar Kurulu Meclis’e tasarı havale ediyordu. Milletvekilleri de teklif verebiliyor ancak hükümetten gelenler tasarılar dışında tekliflerin çoğu yasalaşma imkanı bulamıyordu.

TEKLİF MECLİS'TEN GELECEK

Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlar aynı zamanda milletvekili olamadığı için yeni sistemde hükümetin Meclis'e kanun tasarısı sunması uygulaması da sona erdi. Artık Meclis'te milletvekillerinin sunduğu kanun teklifleri görüşülerek yasalaşacak.

YENİ DÖNEMİN İLK TASARISI OHAL

Yeni sistemin ilk yasama faaliyeti ise OHAL sonrası için düzenlemeleri içeren 23 maddelik yasa teklifi oldu. Teklifi AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu.

CUMA GENEL KURUL'A GELECEK

Adalet Komisyonu'na gönderilen teklifin görüşülmesine yarın başlanacak. Komisyonun ardından teklifin cuma günü Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması planlanıyor. Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

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