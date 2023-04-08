Taşıdığım en ağır yük

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü’nde kamyon şoförlüğü yapan Burak Yılmaz, deprem günü kamyonuyla bölgeye geldi. Yılmaz, 60 gündür süren çalışmalarda yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. 10 yıldır kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz, bugüne kadar on binlerce ton yük taşıdığını ama hiçbir yükün, deprem bölgesinde taşıdığı yük kadar ağır olmadığını söyledi. Önce Adıyaman’a gittiğini, ardından Hatay/Antakya’ya geldiğini anlatan Yılmaz şöyle konuştu:

TARİFİ İMKANSIZ

“Çok farklı enkazlarda çalıştım. Gördüklerim beni çok etkiledi. Binlerce insanın enkaza dönen hayatlarını, hayallerini, anılarını taşımak tarifi imkansız bir duygu. Bu enkazlarda yitip giden nice hayatlar, nice hikayeler vardı. Hepsini sırtıma alıp taşımak gerçekten zor oldu. Kiminin yastığı, kiminin koltuğu, kiminin fotoğraf albümü, kiminin çerçevelettiği anıları bu enkazlardaydı. Hele bir enkazda gördüğüm çerçeveletilmiş bebek ayak izi, beni kalbimden vurdu. Hatay’daki enkazın neredeyse yarıya yakını kaldırıldı.

Tüm enkaz kalkıp bölge normale dönene kadar buradayız.”

BABAMI DEFNEDİP DÖNDÜM

Burak Yılmaz’ın kendisi gibi kamyon şoförü olan babası, o afet bölgesindeyken vefat etmiş. Gümüşhane’ye gidip babasını defneden Yılmaz, tekrar bölgeye dönmüş. Yılmaz, babasının vefatını şöyle anlatıyor: “Bir telefon aldım ve babamın vefat ettiğini öğrendim. Kars’a yük götürdüğünü bildiğim için trafik kazasında öldüğünü sandım. Vücudunda uzuv kaybı olabileceğini düşünerek endişe ettim. Beni bu düşünceye deprem bölgesinde uzuvlarını kaybeden insanlarımızı görmüş olmak itti. Sonra kalp krizinden vefat ettiğini öğrendim. Babamın vücut bütünlüğünün zarar görmediğini öğrenince Allah’a hamd ettim.”







