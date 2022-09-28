Tatil için geldiği Alanya’da müslüman oldu

Almanya’dan tatil amaçlı Alanya’ya gelen Dieter Gerlach, ilçedeki Müslümanların yaşantısını merak ederek İslam dinini araştırmaya başladı.
Müslüman olmaya karar veren Gerlach, Alanya İlçe Müftülüğüne başvuruda bulundu. Başvuru sonrası İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Dr. İhsan İlhan Almanya vatandaşı Gerlach’a İslam dini hakkında bilgiler verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Gerlach, Davut ismini aldı. Müftü Dr. İlhan, Gerlach’a Almanca Mealli Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.
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İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camisi'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Chisato'ya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.
Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Chisato'ya, Müslüman oldu.
Chisato'ya \"ihtida belgesi\" ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Canan ismini alan Chisato, İslam'ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti.
Eşi Oytun Türkmen, AA muhabirine, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.
Çalışmak için gittiği Japonya'da arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, \"Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kur'an-ı Kerim meali aldım. Kur'an mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simav'a gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu.\" diye konuştu.
Japon kadın Müslüman oldu: İbadetlerden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Japon Chisato Türkmen, ihtida töreniyle Müslüman oldu.
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Almanya'da Suriyeli Hosam Derviş ile tanışıp evlenen 33 yaşındaki Hommel, eşinin akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'e geldi.
Çocukluğundan bu yana İslam dinini araştıran Hommel, burada Müslüman olmaya karar verdi.
Mardin Müftülüğüne başvuran Hommel için ihtida töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam dininin temel esasları hakkında bilgi alan Hommel, şahitler huzurunda şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, \"Zeynep\" ismini aldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hommel, okunan duaya eşlik etti.
İl Müftüsü Çelik, Hommel'e \"ihtida belgesi\" verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.
Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.
Müftü Çelik ise geçen hafta Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Alina Kolos'un Müslüman olduğunu anımsatarak, \"Şimdi de Anna kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanına, ikrarına şahitlik yaptık. İslam ailesi bir fert daha kazandı. Allah İslamiyeti, isteyen herkese nasip etsin.\" ifadelerini kullandı.
Almanyalı Anna Hommel eşinin akrabalarını ziyaret için geldiği Mardin'de Müslüman oldu
Mardin'e eşinin yakınlarını ziyaret etmek için gelen Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi. Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.
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İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına Ramy dizisiyle geçen Bella Hadid, oldukça heyecanlı olduğunu açıkladı.
Oyunculuğa dair yaşadığı deneyim hakkında verdiği röportajdaki sözleri herkesi şaşırttı.
İlk oyunculuk deneyiminde tuhaf bir karakteri açıklayan Hadid, modellik kariyerinde verdiği izlenimleri silecek bir rol olduğunu belirtti.
Rolündeki payın aslında gerçekte yaşadıklarından farkı olmadığını söyleyen Hadid, karakterinin aslında ruh dünyasını yansıttığını ifade etti.
Müslüman bir aileden geldiğini belirten Hadid, karakterinin de sinyalini verdi.
Hadid, dizinin Amerika'da Müslüman olmanın ne anlama geldiğini ele aldığı için canlandırdığı karakterin dininden veya geleneklerinden uzak olmadığını da anlattı.
Ayrıca Hadid, Filistin'de yapılan katliamlara da sessiz kalınmasına öfkelendiğini söyledi.
\"ÖZGÜR FİLİSTİN TİŞÖRTÜ BENİ AĞLATTI\"
Babası Filistinli, annesi Hollandalı olan Hadid, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ilgili bugüne dek tepkisini dile getirmekten çekinmedi. Bu konudaki duyarlılığı bilinen ünlü model, Ramy ekibinin kendisine setteki ilk gününde “Özgür Filistin” yazan bir tişört hediye ettiğini ve bu hediyenin de onu gözyaşlarına boğduğunu anlattı.
Dizide Ramy Hassan, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olarak New Jersey’de yaşamını sürdürmektedir. Ramy, yetiştiği Müslüman toplum ile göç ettiği ABD’deki yaşam tarzı arasında sıkışıp kalmıştır. Hayatın ahlaki bir sınavdan ibaret olduğunu düşünen Müslüman toplumla hayatın hiçbir öneminin olmadığını düşünen bin yıllık bir neslin arasında kalmanın zorluklarını deneyimleyecektir.
\"MÜSLÜMAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM\"
Verdiği bir röportajda, \"Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade etti.
Bella Hadid ilk kez bir dizide yer alacak: Müslüman bir genç kızı oynayacak
Dünyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Bella Hadid ilk kez bir dizi projesiyle kamera karşısına geçecek. Ramy dizisinin yeni sezonunda rol alacak ünlü model, setteki ilk gününde kendisini ağlatan olayı anlattı.
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Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Koçak ile geldiği Türkiye'de evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.
Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Çelik’in telkiniyle Kelime-i Şehadet getirerek İl Müftü yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle Müslüman olan ve “Amine” ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.
'MÜSLÜMAN ARKADAŞIMDAN ETKİLENEREK İSLAM'I SEÇTİM'
Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslam'ı seçtiğini söyledi.
Kolos, \"En büyük arzum sevdiğim eşim ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek. Doğacak çocuklarımın da Müslüman olarak büyümelerini istiyorum\" dedi.
Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos’a verdiği İhtida belgesi, Kur’an-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kur’an’dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip Müslüman oldu: Alina 'Amine' ismini aldı
Ukrayna'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi. Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı.