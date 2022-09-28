Tatil için geldiği Alanya’da müslüman oldu

Çalışmak için gittiği Japonya'da arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, \"Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kur'an-ı Kerim meali aldım. Kur'an mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simav'a gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu.\" diye konuştu.