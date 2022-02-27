Gündem Tatilcilerin gözdesi Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı
BOLU

Tatilcilerin gözdesi: Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı

Bolu'da hafta sonu karla kaplanan güzelliğiyle Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, benzersiz manzara karşısında yürüyüş ve piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkardılar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tatilcilerin gözdesi: Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı
AA
Gölcük
Tatilcilerin gözdesi: Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı
AA
Gölcük
Tatilcilerin gözdesi: Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı
AA
Gölcük Tabiat Parkı

Bolu'da hafta sonu beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, eşsiz manzara karşısında yürüyüş ve piknik yaparak tatillerinin tadını çıkardılar.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki "tabiatın kalbi" olarak bilinen Gölcük'te, kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Tatilcilerin hafta sonu sevinci

Kar kalınlığının 40 santimetre olduğu tabiat parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, eşsiz manzara karşısında fotoğraf çektirdi, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak vakit geçirdi.

Tabiat parkında görevli yetkililer de tatilcileri gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

Kandil mesajları: Anlamlı, Resimli, Resimsiz, Kısa, Güzel Miraç Kandili mesajları 2022
GÜNDEM
Kandil mesajları: Anlamlı, Resimli, Resimsiz, Kısa, Güzel Miraç Kandili mesajları 2022

TRT muhabiri Kiev'deki çatışma anına canlı yayında yakalandı
OYNAT 00:48
TRT muhabiri Kiev'deki çatışma anına canlı yayında yakalandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kiev'deki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, çatışma anlarına canlı yayında yakalandı. Bölgeden silah sesleri yükselmeye devam ediyor.
Tüm dünyayı sardı

Tüm dünyayı sardı

​Müthiş başarı: Kimse bize yetişemez.
Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

​Detaylar belli oldu: 1 Mart'ta başlayacak.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

​Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımız Türkiye sınırına ulaştı.

Petrol ve doğal gazın yerini alacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'i arayıp can kayıpları için başsağlığı diledi.

Elon Musk, internet erişimini sağlayan Starlink uydu servislerini Ukrayna için aktifleştirdi.

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.