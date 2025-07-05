Tavuk tesisinde 11 işçi gazdan etkilendi

Bolu'daki olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk tesisinde meydana geldi. Kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, sızan hidrojen sülfürik gazından etkilendi. Fenalaşan işçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.