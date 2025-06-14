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Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde altı kişi zehirlendi

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde altı kişi zehirlendi

01:1814/06/2025, Cumartesi
AA
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Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 6 kişiye müdahale edildi.
Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 6 kişiye müdahale edildi.

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale edildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde, alışveriş merkezinde ilaçlama işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada,
"Sağlık ekiplerimizce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaşımız, genel sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmemiştir."
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olayın ardından kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, mevcut durumun ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, adli soruşturma sürecinin eş zamanlı olarak başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.



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