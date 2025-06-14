Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde altı kişi zehirlendi

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale edildiği bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, mevcut durumun ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam edildiği aktarıldı.
Açıklamada, adli soruşturma sürecinin eş zamanlı olarak başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.