Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde altı kişi zehirlendi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, mevcut durumun ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam edildiği aktarıldı.