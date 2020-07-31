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Gündem TBMM Bakanı Şentop Ayasofyanın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi oldu
POLİTİKA

TBMM Bakanı Şentop: Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Kurban Bayramı namazı sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.

'DOĞU AKDENİZ'

Şentop, Doğu Akdeniz ve dış politikadaki gelişmeler konusunda ise “Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir" diye konuştu.

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