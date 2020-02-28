TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Toplantının amacı Meclis'in bilgilendirilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı talebi için açıklama yaptı.Şentop'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

#CANLI Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'teki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/N1dRmBjWv7

— Yeni Şafak (@yenisafak) February 28, 2020

Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız.

Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak.

CHP Başkanı ve yeterli sayıda milletvekilinin toplantıya çağrılması için talep vardı.

Türkiye çok farklı görüşlerde bir birlik beraberlik içinde hareket ettiği kanaatindeyim. Görüş farklılıklarının ötesinde bir mesele. Bu iç ve dış seyahatin ötesinde bir mesele.

Toplantının amacı meclisin bilgilendirilmesi.

Salı günü hem verilecek bilgilerin niteliği ve niceliği bakımdan daha uygun. Toplantı salı günü yapılabilir kanaatindeyim.